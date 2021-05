El rector descarta implantar Bellas Artes y ve el Grado de Deportes en "fase de ocurrencia"

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha defendido implantar una oferta de titulaciones "potente" que coloque a la institución en el "siglo XXI", entre la que se encuentra el Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, que prevé arrancar el próximo curso, y en la que se descarta el de Bellas Artes por ser "inviable" en la comunidad.



En estos términos se ha pronunciado este miércoles tras mantener una reunión con la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Mercedes Siles.



Villaverde ha abogado por pararse a "reflexionar" en cuanto a la puesta en marcha de nuevos estudios, que deben englobarse en una estrategia "atractiva" y no en una "especie de goteo a demanda", informa EFE.



En este sentido, ha explicado que el Grado de Datos se iniciará en septiembre "con normalidad", tras haber superado la mayor parte de los trámites impuestos y a falta de recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno del Principado.



El rector ha comentado, por otro lado, que Bellas Artes es "inviable" como grado, porque la institución no dispone ni de capacidad ni espacios para poder implantarlo.



"Llegamos muy tarde a ese proceso. Hay grados muy potentes y no tendríamos hueco", ha dicho antes de dejar la puerta abierta a explorar la posibilidad de poner en marcha un posgrado de esta disciplina aprovechando la amplía red museística que tiene Asturias.



Sobre el Grado de Deportes, ha indicado que la Universidad está analizando la "viabilidad" de un título que "es esperado" pero que está en "fase de ocurrencia" porque "no hay ningún documento al respecto".



Preguntado por el proyecto de ley de Convivencia Universitaria, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, ha afirmado que era "muy urgente" la nueva norma, que deroga un decreto de 1954 que permanecía vigente, lo que de por sí ya es "inaceptable", a juicio de Villaverde.



Asimismo, ha considerado que "en términos generales" está de acuerdo con su régimen disciplinario, que solo afectará a los estudiantes, dado que el personal docente y no docente son trabajadores que ya se rigen por el suyo propio.



Por otro lado, ha explicado que la Universidad de Oviedo está "muy retrasada" en la implantación del programa Docentia, un sistema de evaluación de la docencia que las instituciones académicas deberán tener operativo a lo largo de este año.



Sobre esta cuestión, se ha pronunciado la directora de la ANECA, quien ha señalado también que este año la agencia actualizará los criterios para el sexenio de transferencia para profesores universitarios e investigadores, cuya convocatoria se prevé para este año, mientras que el sexenio docente se espera para 2021.