Recargo en el IBI: ¿cómo van a actuar los ayuntamientos de Asturias?

El Ayuntamiento de Gijón está a favor de establecer un recargo en el IBI a la vivienda vacía, como contempla la nueva ley de vivienda anunciada este martes, ya que considera necesario que aflore la vivienda vacía que hay en la ciudad.

Así lo ha afirmado la concejala de Hacienda y portavoz municipal, Marina Pineda, tras conocer la nueva Ley de Vivienda acordada por PSOE y Podemos que habilita a los ayuntamientos a establecer un recargo del IBI del 150% para las viviendas vacías y limita los precios de los alquileres. Pineda ha explicado que Gijón ya intentó en el pasado establecer un recargo en el IBI pero no fue posible por las “lagunas legales”.

Además, fuentes municipales advierten a COPE de la complejidad que supone localizar los pisos que cumplan los requisitos para aplicar este recargo.

Oviedo, en teoría, no lo va a aplicar. El presidente del PP, Pablo Casado, ha dado orden de no hacerlo a todos los municipios gobernados por los populares. Y Avilés ya aprobó en su día un recargo del 50 por ciento, que no llegó a aplicar por falta de soporte legal.

En la misma situación, con el recargo aprobado pero en un cajón, están, también, los consistorios de Siero, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Grado, Lena, Cudillero y Salas.