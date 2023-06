Pumares descarta entrar en el gobierno de Barbón:"Hay muchísimas discrepancias con el PSOE, no digamos con IU"

El secretario general y único diputado de FORO Asturias en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, ha estado este miércoles en los micrófonos de Herrera en COPE Asturias, donde ha descartado la posibilidad de un pacto de gobierno con el PSOEo su entrada en el ejecutivo que presidiráAdrián Barbón.

"No, no está en absoluto previsto que Foro Asturias forme parte de un gobierno del Partido Socialista, hay muchísimas discrepancias con el PSOE y no digamos ya con Izquierda Unida", asegura Pumares, que corta de raíz las especulaciones surgidas tras su voto favorable a la elección del socialista Juan Cofiño como presidente del parlamento asturiano.

"No hay ningún interés en entrar el gobierno", insiste, aclarando que su voto favorable a Juan Cofiño se debió a que "cree sinceramente que puede realizar un buen papel como presidente de la Junta General" y, también, "teniendo en cuenta las negociaciones para el funcionamiento de la Junta". No hay que olvidar que en esta legislatura Foro deberá compartir el grupo mixto con la única diputada de Podemos, con lo que el debate para repartir asignaciones y asesores puede ser complicado.

Pumares no entrará en el gobierno y se abstendrá en la votación de investidura. No apoyará a Adrián Barbón como presidente, aunque no descarta llegar a acuerdos con él "si creemos que van en beneficio de Asturias".

Tampoco apoyará la candidatura del popular Diego Canga, porque ni siquiera le ha llamado para proponérselo. "Un mes después de las elecciones no ha habido ninguna conversación para pedirnos el voto favorable", asegura, mientras que sí lo ha hecho el PSOE al que han trasladado su negativa.

Preguntado por las relaciones con Canga y las acusaciones en las que el candidato popular responsabilizaba a Foro de la falta de acuerdo para concurrir juntos a las elecciones y, como consecuencia, de la derrota electoral, Pumares responde recordando que "mentir es pecado".

El diputado de Foro asegura que la oferta de Canga era "disparatada", una "propuesta de absorción, no de coalición". Segun Pumares, le ofrecían el puesto número seis de la candidatura autonómica del Partido Popular, que los miembros de FORO se integrasen en el PP en Gijón y, en caso de ganar las elecciones, "que Carmen Moriyon fuese alcaldesa dos años y otros dos años el Partido Popular".

Pese a esa falta de entendimiento antes de las elecciones, ahora FORO, PP y Vox gobiernan juntos en Gijón. Un pacto que Pumares cree que va a funcionar. "Espero sinceramente que funcione", asegura, confiando en que "la experiencia y la preparación de los concejales de Foro Asturias va a hacer muy sencillo que ese gobierno sea positivo para los gijoneses y, por tanto, para toda Asturias".