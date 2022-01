El Principado refuerza su equipo de inspección con médicos jubilados para tramitar las bajas

Los centros de salud del Principado no están notando todavía la descarga de trabajo con el cambio de sistema para tramitar las bajas laborales por covid. Los sanitarios que trabajan en Atención Primaria consideran que "aún es pronto· para percibir el cambio de estrategia para gestionar los partes de incapacidad temporal. Los certificados ya no tienen que ser firmados por los médicos de familia. Ahora el peso recae en los rastreadores y en el equipo de inspección del Servicio de Salud del Principado (SESPA) que ha sido reforzado con once facultativos jubilados que han vuelto a ponerse la bata para echar una mano ante la avalancha de incapacidades temporales que se están registrando con las cuarentenas.

Los médicos de familia agradecen la medida. Solo lamentan que no se haya puesto en marcha antes. "Lo que hace tres semanas era inviable ahora sí es posible, cuando se quiere se puede", ha expresado en COPE el presidente de la Sociedad Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMyC), Rubén Villa, que considera que el cambio era "muy necesario".

De la misma opinión es el médico de familia, Antonio Fernández que preside la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) en Asturias. "Se agradece este gesto para desburocratizar la labor de los médicos y poder centrarnos en el seguimiento clínico de los pacientes",

Además de los once médicos jubilados para tramitar bajas, el SESPA ha contratado también a 39 enfermeras retiradas para acelerar las vacunaciones contra la covid. Salud ya está citando a la población de entre 30 y 39 años para administrar la tercera dosis que también van a recibir todos los mayores de 18 años. El acuerdo lo adoptado la Comisión de Salud Pública que también ha decidido adelantar de seis a tres meses el intervalo entre el segundo pinchazo y el tercero.

El SESPA ha creado una bolsa con sanitarios jubilados que se han ofrecido voluntariamente a echar a una mano a los compañeros que están en activo y a la que recurrirá en función de las necesidades que vayan surgiendo.