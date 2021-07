El Principado no se plantea pedir el pasaporte COVID para acceder a los locales de hostelería

El Gobierno asturiano no contempla la posibilidad de exigir el pasaporte covid para acceder al interior de locales de restauración y ocio como plantean varias autonomías, un uso para el que en principio no se diseñó ese documento por parte de la UE, según ha señalado este jueves el consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández.



En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández ha incidido en que el Ejecutivo autonómico "no está barajando" esa medida que, a su juicio, en caso de aplicarse debería adoptarse "de manera coordinada para toda España".



No obstante, ha señalado que los servicios jurídicos del Principado sí están evaluando el marco normativo que sería necesario para llevarla a cabo en caso de que se plantea su aplicación global para el conjunto del país.



Desde el pasado 26 de julio, es obligatorio presentar el certificado de vacunación o una prueba negativa de la covid para entrar en los locales de hostelería de la isla de Tenerife, y desde el sábado pasado también en los municipios con mayor transmisión en Galicia.



Mientras, Cantabria valora este jueves aplicar medidas similares y Melilla anunció este miércoles que exigirá el certificado covid a mediados de agosto para entrar o hacer uso de las instalaciones deportivas municipales, o participar en eventos culturales o de festejos como conciertos, así como para cualquier actividad recreativa que implique aglomeración de personas.