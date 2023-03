El Principado no descarta el tren al aeropuerto, pero ahora "no es una prioridad"

El Gobierno del Principado no descarta "en ningún caso" conectar el aeropuerto de Asturias por ferrocarril con el resto de la comunidad, pero en estos momentos "no es una prioridad", puesto que urge poner en marcha mejoras pendientes en la red de cercanías.



Así lo ha asegurado este martes el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, en el pleno de la Junta General, donde ha respondido a dos preguntas de Ciudadanos y PP sobre esta cuestión.



"Nosotros no descartamos, en ningún caso, conectar el aeropuerto con la red ferroviaria. Lo que hemos dejado claro es que en este momento no es prioridad ni está cercano a una realidad. Antes de incorporar una nueva línea o ramal, es necesario tener en perfecto estado la red", ha apuntado el consejero.



Calvo ha explicado que "urge" resolver cuestiones pendientes en la red de cercanías, para que ofrezca "tiempos y frecuencias competitivas y una intermodalidad real".



Entre las prioridades "urgentes", se ha referido a la finalización de infraestructuras pendientes, a la puesta en marcha de la integración tarifaria y a los cambios en la malla horaria, con una propuesta que se ejecutará al inicio "del próximo curso" para que Gijón, Oviedo, Avilés y Siero cuenten con una modificación de las frecuencias.



"Si ampliamos la red sin solucionar los problemas actuales, podría ir al colapso", ha apuntado tras señalar que poner sobre la mesa esta propuesta en estos momentos es "poco serio" y "oportunista", puesto que construir un nuevo ramal ferroviario al aeropuerto llevaría "más de dos décadas".



El consejero ha asegurado que existe una "buena oferta de transporte público" a la terminal aérea, con 34 servicios diarios de autobús.



Desde las filas del PP, el diputado Álvaro Queipo ha pedido al consejero que elabore un estudio de viabilidad y de trazado de esta conexión y reserve el suelo con la previsión de poner en marcha esa nueva variante ferroviaria.



"Puede favorece el desarrollo de suelo industrial", ha recalcado el parlamentario del PP.



En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Ciudadanos Luis Carlos Fanjul, quien ha asegurado que "no es descabellado" estudiar la implantación de esa conexión y "no esperar veinte años, cuando sea demasiado tarde". EFE