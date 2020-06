El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo se toma unos meses de descanso por una cuestión de salud

Esta es mi última rueda de prensa en unos meses por una cuestión de salud: así anunciaba el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, que se toma un descanso de, al menos, tres meses por recomendación médica para preservar su salud. Como me dicen mis dos hijas, padre solo tenemos uno y los parámetros médicos que tengo en estos momentos me obligan a tomarme unos meses de parada, señalaba Carlos Paniceres, quien lo quiso comunicar públicamente para evitar los rumores, para después enviar un mensaje de tranquilidad, señalando que no es nada queno sea reversible pero necesito bajar un poco mi ritmo. Un parón que, Paniceres también llevará a cabo en la empresa Transinsa, de la que es Consejero Delegado. Una decisión que asegura ha sido difícil de tomar, porque ya sabéis como soy los que me conocéis. Al frente de la Cámara de Comercio de Oviedo se pone de forma interina su vicepresidente, José Manuel Ferreira. Una decisión acordada en el seno de la Junta Directiva de la institución cameral y que se comunicará a los miembros del Pleno. Carlos Paniceres, y durante las semanas más duras de la pandemia del coronavirus se ponía al frente de Transinsa, conduciendo una ambulancia para echar una mano a los trabajadores que durante muchas horas, al igual que el resto de sanitarios sacaban horas en el día para luchar contra el virus. En ningún momento dejó sus funciones como presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, funciones a las que volvía como siempre cuando el ritmo de ingresos por coronavirus en los hospitales comenzaba a descender. Dice que espera volver con energías renovadas en unos meses.