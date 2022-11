La plantilla de la matriz de Duro Felguera acepta la última propuesta de ERE

La plantilla de la sociedad matriz de Duro Felguera ha aceptado de forma mayoritaria la última propuesta de la dirección para ejecutar un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que afectaría a 180 trabajadores en Asturias.



La consulta de la propuesta planteada por la dirección el pasado viernes ha recibido 143 votos a favor, frente a 77 en contra, han informado a EFE fuentes sindicales.



El resultado definitivo de la consulta no se conocerá previsiblemente hasta este miércoles, porque buena parte de los trabajadores de las filiales DF Operaciones y Montajes (DFOM) y Mompresa tienen que votar de forma telemática hasta medianoche, y no de modo presencial como ya se ha hecho en la matriz, al encontrarse desplazados en varios lugares para la ejecución de proyectos.



La dirección de la multinacional asturiana trasladó el viernes a los sindicatos una última propuesta dentro del periodo de consultas para reducir el número de afectados por el ERE de extinción en Asturiasde 208 a 180 trabajadores, sobre una plantilla de 1.293 personas, a lo que se sumaría la amortización de otros 40 puestos de trabajo en el extranjero.



De los 180 afectados, 98 corresponderían a la matriz; 71 a DFMOM y 11 a Mompresa.



La compañía ofrece para los afectados 28 días por año trabajado con un tope de quince mensualidades, frente a los 20 días con un máximo de doce mensualidades que establece la ley.



La propuesta también prevé la creación de una bolsa de empleo, con vigencia de tres años, para que aquellas personas que ahora abandonen la compañía tengan preferencia durante ese tiempo en el caso de que haya futuras contrataciones.



En caso de no haber acuerdo, Duro Felguera se limitaría a aplicar las condiciones de inicio, es decir, el despido de 208 personas -119 en la matriz, 72 en DFOM, 12 en Mompresa y 5 en Felguera IHI- con 20 días por año y 12 mensualidades.



UN ERE PARA AJUSTAR LA PLANTILLA A LA SITUACIÓN DEL NEGOCIO



Duro Felguera, que sigue inmersa en la búsqueda de un socio inversor industrial, ha justificado el despido colectivo por causas objetivas de carácter económico, productivo y organizativo.



La empresa, que el pasado año fue objeto de un rescate público temporal con la concesión de 120 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, dice estar en la necesidad de ajustar su plantilla para adecuarla a la situación actual del negocio.



Duro Felguera obtuvo en el primer semestre de este año un beneficio neto de 1,3 millones de euros, frente a las pérdidas de 11,1 millones registradas en los seis primeros meses de 2021.



La multinacional asturiana elevó las ventas un 37 por ciento, hasta 54,8 millones, y obtuvo un resultado bruto de explotación (EBITDA) positivo de 7 millones de euros, frente a los números rojos de 13 millones del primer semestre del pasado año.



Duro Felguera, que ha fijado entre sus principales objetivos el aumento de la contratación y la diversificación de negocios, aspira a alcanzar en 2027 un volumen de ventas de 750 millones, de acuerdo a su plan estratégico.