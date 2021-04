El PP pide al Congreso de los Diputados que rechace la cooficialidad del asturiano

La diputada del PP por Asturias en el Congreso Paloma Gázquez ha registrado una proposición no de ley en la Comisión Constitucional para que la Cámara Baja inste al Gobierno a dirigirse al Ejecutivo autonómico para que no promueva la oficialidad del asturiano dado que la lengua "absolutamente predominante en el Principado es la castellana".



La iniciativa señala que la oficialidad "no está entre las prioridades de la gran mayoría de la sociedad asturiana" y supondría "un desvío de recursos imprescindibles en este momento para otros fines e incluso podría significar la creación de una red clientelar a su alrededor, el peor de los escenarios en el que se puede situar la cultura o la educación".



Además, cuestiona qué bable se declararía oficial "cuando sigue sin haber acuerdo entre expertos y mucho menos entre los asturianos de diferentes zonas" y apunta que esa diversidad y voluntariedad ya viene recogida en el Estatuto de Autonomía y que Asturias cuenta con una ley, impulsada por el único gobierno del PP que ha tenido el Principado, para su uso y promoción.



Así, incide en que el PP es "el único partido que se ocupó y preocupó del bable, alejándose del populismo y titulares fáciles; promoviendo su regulación y mostrando una implicación real y consecuente con la prácticamente demanda nula de oficialidad por parte de la sociedad asturiana, consciente de los problemas que vienen aparejados a un nacionalismo exacerbado e irracional".



"Cualquier ciudadano puede hacer una estimación de lo que puede suponer que todas las administraciones tengan que disponer de traductores, la implantación en el ámbito educativo, los organismos de nueva creación asociados a la nueva situación", añade la iniciativa que advierte además de la necesidad de potenciar el bilingüismo en inglés en todas las etapas educativas o fomentar el uso de una segunda lengua extranjera.



A juicio del PP, " la suerte de Asturias es que ya tiene una identidad suficiente fuerte y profunda y no necesita artificios ni titulares para arraigarla" y señalada además que no se trata de un tema ajeno al Congreso de los Diputados "ya que supondría un cambio en el Estatuto de Autonomía que debería ser refrendado en esta Cámara" por mayoría absoluta.



El Gobierno asturiano ha anunciado que prevé impulsar la reforma estatutaria necesaria para aprobar la cooficialidad del asturiano antes de que finalice este año, y ya ha avanzado que baraja la posibilidad de que una ley posterior fije el marco legal, la regulación del uso de las lenguas o su implantación progresiva.



Tras el cambio de postura aprobado por la FSA-PSOE en su último Congreso, actualmente apoyan la oficialidad del asturiano 26 de los 45 diputados, lo que suman los votos del grupo socialista, el de Podemos y el de IU -uno menos de los necesarios para reformar el Estatuto- mientras que rechazan esta medida los 17 diputados de PP, Ciudadanos y Vox.



Foro, cuya postura sobre este asunto condicionaba la oficialidad a la existencia de un consenso suficiente en la sociedad asturiana, se encuentra actualmente dividido con cada uno de sus diputados adscritos a las dos corrientes en que se ha dividido el partido.



Así, mientras Pedro Leal, al que la dirección de Foro ha expulsado del partido aunque sigue formando parte de su grupo parlamentario, mantiene su rechazo a la oficialidad, el parlamentario y secretario general de la formación, Adrián Pumares, ha señalado ya que a título personal la apoya y que trasladará el debate sobre esta cuestión a la Junta Directiva. EFE