Oviedo quiere celebrar "un San Valentín diferente"

¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? El Ayuntamiento de Oviedo no quiere que sus ciudadanos dejen el amor al azar y propone los planes más románticos para San Valentín. Planes -también- "diferentes" debido a la situación sanitaria y a las restricciones para frenar la pandemia.

Pero el coronavirus no impide una cena o un detalle romántico con tu pareja. Y para facilitar la tarea a los ovetenses, el Ayuntamiento de la capital de Asturias propone hacerlo de la mano de la hostelería y el comercio local. ¿Cómo? A través de la página web 'Oviedo On Line', en la que puedes escoger tu menú de San Valentín en los restaurantes ovetenses o encontrar el regalo perfecto en las tiendas de la ciudad.