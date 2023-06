Oviedo celebra el Día Mundial de la Sidra

La calle Gascona ha acogido este sábado el pregón con el que arrancan las actividades organizadas con motivo del Día Mundial de la Sidra que culminará este domingo, 4 de junio, con la celebración de la tradicional Preba de la Sidra, Fiesta de Interés Turístico Regional, en la que 19 llagares presentarán a jueces y público en general sus primeros caldos de temporada. Al acto ha asistido el concejal de Turismo en funciones, Alfredo García Quintana, junto a José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea y Pedro Caramés, presidente de la Asociación de Sidrerías de la calle Gascona "El Bulevar de la Sidra".

El pregón ha corrido a cargo de Celia Rojo, capitana de las Lobas Global Atac Oviedo, equipo que ha conseguido ascender a la máxima categoría del balonmano nacional (la Liga Guerreras Iberdrola - División de Honor Élite) y la máxima goleadora del equipo, Aida Palicio.

"Un inmenso honor", han indicado las jugadoras, señalando que "quedará como un recuerdo imborrable en nuestra historia, en la que acabamos de escribir una página dorada consiguiendo ascender por segunda vez a la máxima categoría del balonmano femenino español".

Ambas jóvenes han reivindicado el papel de la mujer en la cultura sidrera "bañando la manzana, corchando, escanciando, como llagareras y, por supuesto, disfrutando en torno a una botella" y han invitado a ovetenses, asturianos y a turistas a disfrutar del Día Mundial de la Sidra así como de la XXIII Preba, ya que "la sidra es uno de los elementos que nos une a todos".

En su intervención, el concejal de Turismo en funciones, Alfredo García Quintana, ha subrayado que el día "3 de junio no puede ser para Oviedo un día más. Recordaréis que hace años la efeméride que hoy celebramos pasaba desapercibida, quizás porque la tendencia natural de las personas es minusvalorar aquello que tenemos al alcance de la mano, aunque eso mismo sea un sueño para los que carecen de ello".

Por este motivo, ha continuado el edil, "desde hace ya en unos años el Ayuntamiento de Oviedo decidió corregir el error que históricamente se cometía en este Día Mundial y se dejó de mirar para otro lado. Quisimos capitalizar el orgullo y el respeto por nuestra bebida más universal (...)nos propusimos hacerlo de manera abierta a los asturianos pues esta bebida nos concierne y define a todos".

Quintana también ha destacado que "debemos recordarle al mundo que somos la región de España con más arraigo cultural e histórico con la sidra. Asturias es la mayor productora de sidra en nuestro país y donde se ofrecen los mejores estándares de calidad. Muchos turistas escogen Oviedo como base para visitar el resto de la región y por lo tanto somos una catapulta ideal para la promoción de la sidra".

El concejal de Turismo ha culminado su intervención asegurando que se seguirá trabajando sin descanso para conseguir el título de "Capital Española de la Gastronomía".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Sidrerías, Pedro Caramés, ha celebrado poder acoger esta "efeméride tan importante, porque con esta jornada estamos reconociendo el producto que da sentido a lo que somos y a lo que hacemos, porque la sidra es nuestra razón de ser, porque sin ella no sólo no habría sidrerías, sino que se dañaría la economía de la ciudad y no tendríamos alma (...) porque nuestra sidra es más que una bebida, es un símbolo, referente de nuestra cultura y como tal la tenemos que proteger y proyectar. Al menos con ese pensamiento abrimos todos los días la persiana de nuestros negocios".