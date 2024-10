La ovetense Celia Martínez, de 16 años, se impone en la final del III Circuito de Golf de COPE Asturias

El tiempo no acompañó pero la cita fue un éxito. La ovetense Celia Martínez, de 16 años, se impuso en la final del III Circuito de Golf de COPE Asturias, en el campo de golf Val de Rois, en la comarca de Santiago. La lluvia no dio tregua pero, aún así, los jugadores disfrutaron de la prueba y de la posterior fiesta por todo lo alto.

COPE Celia Martínez

Suso Suárez, gerente del campo de Rois (A Coruña), lamentó ese día desapacible, pero recordó que el campo de Rois destaca por su capacidad de drenaje: "Cuanto más sano está un campo, mejor drena. En Rois nos preocupamos mucho por la salud del campo". En cualquier caso, al final se pudo jugar: "Insisto en mi felicitación, este circuito tiene un equilibrio perfecto entre el deporte y el ámbito social. La visión de COPE Asturias es la correcta". Y es que la final fue, en sus palabras, algo más: "La parte social es fundamental porque la gente se conoce y ese intercambio es vital".

triunfo para la joven celia martínez

La ganadora de la final fue una joven, natural de Oviedo, de tan solo 16 años. Celia Martínez admitió que "el día fue duro, las condiciones de juego fueron malas, pero se superó". Celia lleva jugando al golf prácticamente desde los cinco años y sigue, desde entonces, con su mismo entrenador. Empezó por su familia, pero le acabó enganchando. Agradeció a la organización su trabajo y ya se prepara para el siguiente "si hay un cuarto campeonato, por supuesto que me animo".

COPE Entrega premios III Circuito de Golf COPE Asturias

Entre los presentes encontramos también a deportistas destacados de otras disciplinas. Juan Pastor, jugador de croquet. Su club ha quedado campeón de esta disciplina en la COPA España de clubes que se celebró en Madrid, en la tercera categoría: "Se está poniendo de moda". En el croquet se juega con un martillo y las partidas son a trece aros: "Es un deporte de estrategia, de puntería, pero hay que pensar las jugadas por anticipado". Pastor estaba en Galicia porque se ganó su pase: "Gané la partida de patrocinadores, no me pude clasificar de otra manera, pero me lo he pasado genial, siempre juego los torneos de COPE".

UNA FIESTA POR TODO LO ALTO

En el hotel Oca Puerta del Camino, en Santiago, tuvo lugar la entrega de premios y una fiesta que puso el broche de oro a la cita deportiva.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, destacó el perfecto matrimonio que suponen deporte y turismo. El golf es nuestro cuarto deporte, en número de federados.

Además, Merelles puso de relieve el nexo de unión entre Asturias y Galicia, por la cercanía geográfica, el Camino de Santiago y los lazos culturales de ambas comunidades. Los turistas que visitan Galicia son, en gran parte, asturianos, y viceversa.

COPE Actuación musical tras la final del III Circuito de Golf COPE Asturias

A la final del III Circuito de Golf de COPE Asturias también asistieron el Secretario Xeneral para Deporte de la Xunta de Galicia, José Ramón Lete Lasa; el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana o el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santiago, Borja Verea, entre otros invitado

La fiesta final se celebró en el interior del hotel, con música en directo, stands de comida y bebida de los patrocinadores y el chef asturiano Sergio Rama, elaborando en directo un steak tartar, que fue muy aplaudido entre el público. Todos los móviles se dirigían a sus manos, mientras creaba el plato.

patrocinadores

