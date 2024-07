Nuevo éxito del Circuito de Golf COPE Asturias: Luis Labra Cortina gana en La Llorea

Luis Labra Cortina se ha hecho con la victoria en la tercera prueba del Circuito de Golf de COPE Asturias, que se ha celebrado este sábado en el Club de Golf de La Llorea, en Gijón. A pesar de la lluvia, el centenar de participantes inscrito ha disfrutado de una prueba que se ha hecho un hueco en el calendario golfístico del Principado gracias a su buena organización y premios.

Entrega de premios en la tercera prueba del Circuito de Golf COPE Asturias 2024.COPE Asturias



La jornada deportiva concluyó con la entrega de galardones a los ganadores, un acto en el que ha estado presente la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, y otros miembros del gobierno local como Jorge Pañeda o Pelayo Barcia. La de La Llorea es la tercera de las cinco pruebas que tiene esta tercera edición del circuito, contando la final.

"He participado estos años en el circuito de COPE y los jugadores estamos esperándolo para jugar", ha explicado Labra, que ha contado que "he tardado bastante en terminar, casi cinco horas, porque el tiempo ha hecho que el campo no estuviese fácil de jugar".

Luis Labra Cortina, ganador de la tercera prueba del III Circuito de Golf COPE Asturias, con la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega.COPE Asturias



Tras las pruebas de La Llorea; La Barganiza, que se llevó Daniel Granda González; y Las Caldas, que ganó Celia García; queda por disputarse la del campo de golf de Tol, en Castropol, el 3 de agosto; y la gran final en Val de Rois, en Compostela, en octubre.

Participantes en la prueba del Circuito de Golf COPE Asturias 2024 disputada en La Llorea.COPE Asturias