Un nuevo Centro Social Integrado, propuesta estrella de Canteli para La Corredoria

El alcalde de Oviedo y candidato del PP a la reelección, Alfredo Canteli, ha asegurado este lunes que su gobierno ha realizado la práctica totalidad de los proyectos anunciados para este mandato en el barrio de La Corredoria, para el que anunciado en los próximos cuatro años la transformación del Mercado en un Centro Sociocultural Integrado, y para el que ha exigido al Principado la apertura del antiguo puente de acceso a la AS-II cercano a la estación de tren.



Entre los anuncios para el próximo mandato ha mencionado la reorganización de la zona polideportiva anexa al Díaz Vega con una nueva pista de hockey homologada, ocho nuevos vestuarios y dos pistas de tenis, una de ellas cubierta, además de una nueva pista de pádel. También se ha referido a la construcción de un escenario fijo para conciertos y eventos culturales en la Plaza del Conceyín; la creación del mercadillo en la Plaza del Conceyín, una vez aprobada la nueva ordenanza de mercados; la ampliación del Vivarium; la puesta en marcha de un carril bici entre La Corredoria y El Rubín; la recuperación del local municipal de Fuente de la Braña para asociaciones, y las mejoras en la Escuela Infantil.



En el mandato que ahora termina, Canteli ha destacado la construcción de una pista de pump-track en La Carisa; las reparaciones en la plaza del Conceyín; la restauración de la fuente de Cuatro Caños; la estabilización del talud en la calle Ernesto Winter Blanco por argayo y las mejoras en los equipamientos deportivos del Corredoria Arena, el polideportivo de La Carisa, Yago Lamela, Juan Antonio Rabanal y en el campo de fútbol Díaz Vega, con la sustitución del césped artificial.



"Si los ovetenses nos dan una confianza mayoritaria haremos las cosas mejor porque tenemos más fuerza para hacerlo", ha dicho el regidor, quien ha subrayado que él, acompañado por su equipo, no fallará, como no lo hizo en su trabajo en la "banca" ni al frente del Centro Asturiano, para "devolver" a Oviedo "algo de lo mucho" que recibió.



Ante la posibilidad de que el PP no lograra mayoría en las próximas elecciones, cuya última semana de campaña afronta con "muchas ganas e ilusión" con un equipo", ha precisado que va a gobernar "igual" y lo va a hacer "bien también".