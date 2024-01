Un niño de un pueblo de Asturias lleva dos semanas sin ir al colegio: "O lo arreglan, o nos vamos"

Aníbal Menéndez tiene cinco años. Vive junto a sus padres y una hermana pequeña en Las Vegas, una aldea de la parroquia de Linares, en el concejo de Proaza. El entorno en el que se está criando es idílico y sueña con ser ganadero, como su familia. Como cualquier otro niño de su edad, Aníbal quiere jugar y aprender. Lo primero lo tiene fácil en un entorno rural como el que le rodea. Lo segundo se ha complicado por falta de transporte. Lleva dos semanas sin ir al colegio Padre Nicolás Albuerne en el que está matriculado desde septiembre y que se encuentra ubicado en la capital del concejo que está a nueve kilómetros. El problema ha surgido porque nadie puede llevarlo hasta la parada donde le recoge cada día un taxi a 3.000 metros de su casa, en Linares.

El padre de Anibal sale de casa muy temprano cada mañana con el ganado, la madre no conduce y tiene que cuidar a la niña y la abuela, que vive en Oviedo, tiene problemas de salud y no puede seguir llevando al pequeño hasta la parada de taxi que ha establecido la Consejería de Educación.





La solución, a tres kilómetros

La familia pide al Principado que modifique el contrato del taxi para llevar al niño hasta su casa y solucionar el problema. Es tan fácil como ampliar el recorrido tres kilómetros y ya está. Por más gestiones que han hecho, tanto los padres como la dirección del colegio, Aníbal sigue en su casa y “juega que va al cole”. Tiene una pizarra en la que pasa lista y nombra a todos sus compañeros. “Se acuerda de Pelayo y de Jana, también del resto de chavales con los que está deseando encontrarse”, según ha contado en COPE.

A Aníbal le encanta el colegio pero no puede ir mientras la Consejería de Educación no amplíe tres kiómetros más la parada del taxi que se encarga de llevarlo y de traerlo cada día. “Es insólito lo que está ocurriendo”.

¿Cómo va a ir gente al medio rural?

La familia de Aníbal se instaló en Proaza porque desde Izquierda Unida les prometieron que no habría problemas con el transporte escolar, según ha contado la abuela. Están felices en Las Vegas pero se plantean abandonar el concejo si el Principado no soluciona el problema que ha surgido. "Se van a tener que ir del pueblo pese a tener ganado y casa”, lamenta la abuela del pequeño. Mercedes Arias no comprende que el Gobierno de Asturias quiera fijar población en las zonas rurales si luego no sea capaz de ampliar una ruta tres kilómetros.

“En otras comunidades autónomas te dan casa y trabajo para que vayas a vivir a un pueblo y aquí, nada, por favor”, ha expresado Mercedes Arias que hace un llamamiento a las instituciones para que su nieto pueda volver al colegio con el que sueña y disfruta, incluso, cuando está en casa.

Respuesta del Principado

La Consejería de Educación ha explicado que no tuvo constancia del caso de Las Vegas hasta el 8 de enero, fecha en la que la dirección del centro le notificó la situación del niño. A través de un comunicado, explica que el director del colegio ya ha realizado gestiones con el Consorcio de Transportes, que es el organismo que debe autorizar una extensión de ruta. También aclara que la familia no solicitó la ayuda individualizada al transporte escolar a la que tiene derecho y que está pensada para este tipo de situaciones.