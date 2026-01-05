Muere un hombre en Asturias al caer por un talud cuando paseaba por una senda de Morcín

Un hombre, vecino de Morcín, ha fallecido este domingo tras caer por un talud cuando paseaba por la senda que discurre entre La Foz y Les Maces. El cuerpo fue localizado a medianoche por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Un amplio dispositivo de búsqueda

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso de la familia del afectado a las 21:52 horas de este domingo. En la llamada, los familiares explicaron que el hombre había salido a pasear, como solía hacer, por la citada ruta y no había regresado.

A raíz de la alerta, el SEPA movilizó un gran operativo que incluyó al Jefe de Bomberos de la Zona Centro, efectivos de los parques de Mieres, Proaza y La Morgal, el Grupo de Rescate, la Unidad Canina y la Unidad de Drones.

Desenlace fatal

A las 23:56 horas, el equipo de búsqueda confirmó la localización del afectado, que se había precipitado por un talud. Los bomberos iniciaron de inmediato las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del equipo sanitario.

Finalmente, los sanitarios de la UVI Móvil de Oviedo, activada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), solo pudieron confirmar el fallecimiento. El hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. La sala del 112 del SEPA también notificó los hechos a la Guardia Civil.