Con la llegada de la primavera proliferan, sobre todo, en las zonas más húmedas donde abudan los helechos y están presentes hasta el otoño, hablamos de las garrapatas, que normalmente desparecen con la llegada del frío, aunque algunas especies minoritarias pueden picar durante el invierno. Ni saltan ni vuelan, están al acecho a la espera de que pase algún animal o persona de la que poder alimentarse. Algunas llegan a desplazarse por el suelo en busca de la víctima. Otra posibilidad de encontrarse con una garrapata es que pase de un “hospedador” a otro.





Lo peor es que la picadura de este artrópodo no siempre se nota, con lo que una vez anclada a la piel se nutre de la sangre del huésped. No todas las picaduras de garrapata provocan enfermedades, aunque es importante estar alerta si acudimos de excursión por montes o bosques. La enfermedad más frecuente es la conocida como “enfermedad de Lyme” y puede causar síntomas que afectan a la piel, al sistema nervioso, a las articulaciones o incluso al corazón. Las reacciones más comunes son sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga, aunque hay casos en los que la persona no identifica ninguno de estos síntomas y no sabe a que son debidos. Se han dado casos, muy aislados, de que una picadura de garrapata puede llegar a producir la muerte.





¿QUE HACER ANTE UNA PICADURA?





Las garrapatas suelen buscar las zonas húmedas y calientes del cuerpo como la axilas o las ingles. En caso de que una se nos haya adherido, lo más importante es extraerla lo antes posible, porque cuanto más tiempo pase más posibilidaes hay de infección. Se debe de extraer por completo utilizando unas pinzas de punta fina y tirando suavemente hacia arriba. Una vez extraída, se limpia la zona con agua y jabón y se aplica un anséptico. A continuación se lavan bien las manos. Si quedara alguna parte de la garrapata bajo la piel se debe de acudir al médico, al igual que sí durante las semanas siguientes se presentara algún síntoma como fiebre, dolores articulares, rigidez en el cuello, dolor de cabeza, debilidad, náuseas, vómitos o diarrea.