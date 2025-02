La 'moda' que se adentra en Asturias y abarata el precio de la vivienda

El pequeño comercio lucha por mantenerse en pie, pero no resulta fácil hacer frente a la competencia de las grandes superficies comerciales o de las ventas a través de internet. Ese es uno de los motivos por los que cada vez hay más locales vacíos con el cartel de venta, alquiler o traspaso. Solo en el centro de Oviedo hay más de 2.500 bajos comerciales de los que 618 están cerrados. Eso se traduce en que uno de cada cuatro negocios no tiene actividad. Es en ese contexto en el que empieza a abrirse paso en Asturias una 'moda' que ya triunfa en otras provincias de España y que pasa por reconvertir en viviendas lo que en otro tiempo fue una tienda, un bar o una entidad financiera. Esta estrategia no solo busca dar salida a locales que no están siendo utilizados para darles un nuevo futuro, sino que los futuros propietarios lo están viendo además como una forma de acceder a un suelo más económico, puesto que la inversión es mucho menor al hacer el cambio de uso y convertirlo en vivienda

COPE Local vacío

GIJON, OVIEDO Y AVILÉS SE SUBEN AL CARRO

Gijón lleva la delantera con varias docenas de bajos reconvertidos en viviendas. En Avilés ya hay una antigua cafetería del barrio de la Magdalena que está siendo usada como nuevo hogar por una familia de la ciudad. Y el Ayuntamiento de Oviedo ha concedido cinco licencias con idéntico propósito en la zona comprendida entre San Lázaro y Muñoz Degraín. El gobierno local de Canteli quiere ir más lejos y prepara una serie de propuestas que va a trasladar al Gobierno del Principado para que modifique la Ley de Habitabilidad y facilitar así la conversión de locales comerciales en nuevos hogares. Esa normativa establece, entre otras cosas, que el acceso a la casa debe hacerse desde el portal y no directamente desde la calle. No todos los bajos comerciales cumplen esa condición para poder optar a una segunda vida. De ahí el empeño del concejal de Planeamiento Urbanístico, Ignacio Cuesta, en modificar el texto legal. “Es una de las líneas en las que venimos trabajando desde hace tiempo porque nuestro marco urbanístico lo permite, salvo en determinadas zonas”, ha adelantado en COPE. El Ayuntamiento ovetense también estudia incentivar a los negocios que están en las primeras plantas de los edificios para que se trasladen al bajo. “Esos pisos quedarían libres para ser destinados a vivienda y la zona se revitalizaría con nuevos negocios a pie de calle”.

COPE Tienda reconvertida en vivienda

LOS LOCALES QUE SÍ SE ALQUILAN

La ubicación y la renta a pagar son determinantes a la hora de arrendar un local. Los que más salidas tienen son los que están en zonas 'prime'. “Siguen teniendo demanda los bajos por donde pasa mucha gente, con mucha visibilidad y sin negocios cerrados alrededor”, ha explicado en COPE David Álvarez, responsable de ventas de la Agencia Álvarez. ¿Y qué pasa con el resto? La opción que apunta este experto en el mercado inmobiliario pasa por “ajustar los precios para que determinados profesionales que tienen despachos y oficinas en las primeras plantas de los edificios les compense bajar a la planta baja, no queda otra”.