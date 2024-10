Mencía Peláez, una joven promesa en camino a la conquista del III Circuito de Golf COPE Asturias

Mencía Peláez Vega, una joven ovetense de tan solo 14 años, está conquistando el mundo del golf en Asturias. Su pasión por el deporte la ha llevado a clasificarse para la final del III Circuito de Golf de COPE Asturias, un logro notable que alcanzó tras ganar en la fase club celebrada el pasado mes de junio en el campo de La Barganiza, en Oviedo. Esta clasificación supone un paso importante en la carrera de una joven que lleva el deporte en la sangre desde su infancia.

Mencía Peláez Vega, la joven promesa del golf asturiano

La historia de Mencía con el deporte no comenzó con el golf, sino con el fútbol. A los 3 años, dio sus primeros pasos en un campo de golf, pero no fue amor a primera vista. En lugar de los palos, el fútbol se convirtió en su verdadera pasión. Llegó a jugar durante dos temporadas en la cantera del Real Oviedo Femenino, demostrando que su talento no tenía límites. Sin embargo, en octubre del año pasado, Mencía decidió colgar las botas y regresar al golf, el deporte que había conocido en su niñez.

Al principio, su relación con el golf fue tranquila, asistiendo al campo de manera esporádica, apenas una vez por semana. No fue hasta febrero de este año cuando su dedicación al deporte comenzó a intensificarse. "Cuando acabé la segunda evaluación en el colegio, empecé a ir todos los días a partir, eso fue a finales de febrero, y desde entonces estoy en racha", comenta la joven deportista en una entrevista con COPE Asturias. "Este año 2024 empecé con handicap 42 y ahora estoy en 18,8", añade orgullosa.

COPE Asturias Circuito Golf COPE Astruias

El camino de Mencía hacia el éxito en el Circuito de COPE Asturias no ha sido fácil, pero ha sabido mantener la calma y disfrutar del proceso. A pesar de su juventud, cuando descubrió que, a pesar de ser menor de 18 años, podía participar en el circuito, decidió enfrentar el reto con tranquilidad. "Decidí jugar sin agobios, como si de otro torneo se tratara, y la maniobra me salió perfecta", confiesa Mencía. Esa actitud relajada la ha convertido en una de las protagonistas del torneo, y aunque aún le cuesta creerlo, su potencial es evidente.

Su juventud y su habilidad con los palos han despertado grandes expectativas entre los aficionados al golf, y muchos la consideran una auténtica promesa del deporte. A pesar de haber pasado por una "racha bastante mala en septiembre", Mencía ha sabido corregir los errores en su swing, y ahora se siente confiada de cara a la final. "No es por echarme flores, pero lo estoy haciendo bien, así que puede que tenga posibilidades", asegura con humildad, pero sin ocultar su entusiasmo.

Mencía Peláez Mencía Peláez

La final del circuito se celebrará en Santiago de Compostela, un reto que Mencía afronta con ilusión y nervios. Jugar fuera de Asturias, lejos de su zona de confort, es una experiencia que la motiva especialmente. Su debut en los grandes circuitos no podría haber sido mejor, y haber elegido el de COPE Asturias para mostrar su talento es algo que, sin duda, quedará grabado en su memoria.

El futuro de Mencía Peláez Vega en el golf es prometedor. Su dedicación, su talento y su capacidad para superar las adversidades la sitúan como una de las grandes promesas del deporte asturiano. Su próximo reto en Santiago de Compostela es solo el comienzo de una carrera que promete estar llena de éxitos.