La lubina y el pixin se disparan a una semana de Nochebuena

La llegada de las Navidades es lo que tiene: los precios de los pescados y mariscos se disparan. A una semana para que llegue la Nochebuena ya se nota que la lubina está 5 euros más cara que la semana pasada. Estamos hablando de lubina salvaje; de una pieza mediana que pesa un kilo y medio y que nos costaría entre 36 y 38 euros en la pescadería. Para José Mallo, gerente de la Pescadería Sporting, el problema es la escasez de pescado no el hecho de que llegue la Navidad. "El problema es que ha habido un gran temporal y los barcos no han podido salir a faenar. Si no, el precio no subiría tanto. Lo típico en Navidad, pero no tanto. Esperemos que mejoren un poco las condiciones de la mar y puedan salir los barcos a faenar".

El rape o "pixín" el más demandado

A la hora de buscar los productos más demandados en Navidad siempre surge el nombre de las percebes, las cigalas y en este caso el del rape o pixin. Dice José Mallo que es el pescado que da más opciones en la preparación de una cena de nochebuena o la comida de navidad. "Ahora por Navidad la estrella más buscada, el más demandado con diferencia, es el rape. Puedes hacer una sopa, un salpicón, freirlo o presentarlo a la espalda y al horno. Ahora mismo es el pescado que más subió. Dependiendo del tamaño pueden estar entre los 16 y los 26 euros el kilo".

Otros precios del "escaparate"

Los salmonetes los tenemos en el mostrador a 15 euros el kilo, la chopa a 19 euros. La lubina no salvaje se puede encontrar a 15 euros el kilo. La merluza ya alcanza los 15 euros el kilo y podría subir más. La andarica que este fin de semana se vendió a 22 euros el kilo dicen los "expertos" que podría alcanzar los 36 y los 44 euros en la víspera de Nochebuena.