Los trabajadores de CAPSA protestan por "falta de personal" y "caos organizativo"

Los trabajadores de CAPSA, la matriz de Central Lechera Asturiana, se han concentrado este miércoles frente a las puertas de las instalaciones de Granda (Siero). Protestan por la "falta de personal", ya que según los cálculos de los trabajadores, la empresa ha perdido 150 empleos fijos desde 2015. Esos huecos "se han ido supliendo con contrataciones precarias eventuales y con trabajadores de empresas de trabajo temporal.

Esa circunstancia, alegan desde el Comité de Empresa que lleva al "caos organizativo", con un descenso de la "calidad del empleo y una excesiva carga de trabajo. Manuel Costales, presidente del Comité señala esas circunstancias: "Los calendarios de trabajo se están pertrechando con poca gente. No cuentan con las presencias necesarias. Cuando no se da la contratación exprés de personal eventual o de ETT se carga a las personas de tareas que en ocasiones no se pueden llevar a términos porque todo el mundo tiene dos piernas y dos brazos y no puede dar más de sí".

Los trabajadores esperan una respuesta "fiable" de la empresa y advierten de que si no llega, continuarán con las movilizaciones. La que ha tenido lugar este miércoles es la primera y ha contado con un centenar de trabajadores concentrados frente a la planta de Granda.