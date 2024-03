Los problemas de Asturias en "un sector que enamora": falta personal para Semana Santa

"Se necesita de todo". El problema no es nuevo pero se agrava en las temporadas de mayor afluencia turística. El sector de la hostelería tiene dificultades para encontrar camareros, cocineros, personal para atender las habitaciones de los hoteles o recepcionistas con la formación necesaria para desempeñar esas funciones. Y no sirve cualquiera. "Ya no vale, coge una bandeja y sal a la terraza", ha explicado en COPE el presidente de patronal de Hostelería y Turismo de Asturias (OTEA), José Luis Álvarez Almeida.

Encontrar personal cualificado es el principal reto que tiene el sector turístico. Los sindicatos lo achacan a las "duras condiciones" de trabajo que exigen esos puestos y que están mal pagados. Almeida rechaza de plano esos argumentos y defiende que "es un trabajo que enamora, el que entra se engancha porque somos vendedores de felicidad". En su argumentación añade que "es imposible que todos tengamos un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde" y que "la vida de un sindicalista es muy diferente a la de un empresario de hostelería". La realidad es que los clientes demandan sus servicios los fines de semana, los festivos o por la noche y "hay que atenderlos de forma eficiente".

Foto: EFE/ J.L.Cereijido





Un sector con 45.000 empleos

El presidente de OTEA reconoce que el verano es una etapa complicada en la que se trabaja con presión y que hay "hay que mejorar y hacer deberes" para que el sector sea atractivo y no matar la gallina de los huevos de oro que supone el turismo. En Asturias representa el 11,1 por ciento del PIB y el 12 por ciento del empleo con 45.000 familias a las que da de comer.

Turistas en Arenas de Cabrales (Asturias)EFE/Paco Paredes





Falta personal en una comunidad con casi 60.000 parados

Los bares y los hoteles necesitan personal y no lo encuentran en una comunidad autónoma con 58.835 desempleados registrados en las Oficinas de Empleo del Principado, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo es posible? Almeida reconoce que es necesario hacer una reflexión de "lo que estamos haciendo mal" y poder ajustar las ofertas de trabajo a las necesidades de los parados. A renglón seguido menciona las ayudas sociales que perciben las personas más necesitadas. Las considera necesarias pero también lo es, desde su punto de vista, ayudar a los colectivos más desfavorecidos a encontrar un puesto de trabajo. "No tiene sentido que estén constantemente cobrando ayudas sociales porque los desmotivamos y arrinconamos".

Hay cerca de 20.000 profesionales pendientes de la firma del convenio de hostelería en el Principado de Asturias.Europa Press





Ante la falta de personal que sufre el sector y la tasa de desempleo que tiene Asturias, Almeida concluye que "del paro se sale trabajando, no pidiendo ayudas".

La patronal hostelera también echa en falta una cultura del esfuerzo en las nuevas generaciones. "Si instamos a nuestros hijos a que disfruten y viajen, estamos desmotivando el sacrificio y el trabajo".