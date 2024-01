Los médicos, ante el MIR: así se preparan en el curso con mayor porcentaje de aprobados de España

El examen MIR es muy duro y la preparación para superarlo, también. Muchos de los aspirantes a las plazas de Médico Interno Residente optan por el afamado centro de Oviedo para afrontar una prueba de la que va a depender su futuro. La nota conseguida determinará la especialidad médica y el hospital público de España en el que los graduados en Medicina podrán completar su formación.

Los alumnos que llegan a la Academia MIR Asturias proceden de toda España. También hay extranjeros que quieren ejercer la medicina en nuestro país. Lo primero es buscar alojamiento para tener un puesto base donde hincar los codos y asistir a las aulas ubicadas en el Seminario Metropolitano de Oviedo situado en una de las zonas altas de la capital asturiana.

Doce horas diarias de estudio

El plan de trabajo para los futuros médicos es intenso con dos horas diarias de clase, otras dos para hacer test y ocho horas de estudio de lunes a viernes. El sábado llega "la guinda del pastel" con un simulacro del examen MIR que marcará su futuro. Y así, durante diecisiete meses aunque los siete últimos son los más intensos.

Alba Martínez es ovetense y ha podido preparar el MIR en su domicilio familiar. "Hay que trabajar a diario, de forma constante y no caer en el desánimo porque estudiando un poco todos los días es más llevadero", ha contado en COPE.

Ese "poco" que hay que estudiar a diario se traduce en doce horas diarias. "Estamos concienciados de que es lo que toca", asegura Alba que está deseando hacer la prueba y "volver a tener vida".

Planificación personalizada

El curso intensivo de Oviedo está dirigido por el cardiólogo Alberto García Guerrero. Presume de estar al frente de una academia que consigue que el 99 por ciento de sus alumnos logre plaza como Médico Interno Residente. Y no solo eso. El centro asturiano logró en 2023 que cuatro de sus alumnos se colocaron entre los diez primeros puestos, 24 se posicionaron entre los 50 primeros y 49 estuvieron entre los 100 con mejores calificaciones.





Los alumnos tienen marcado el trabajo diario "desde que entran por la puerta hasta el día del examen y saben perfectamente lo que tienen que hacer", remarca García Guerrero. Los alumnos de la Academia MIR cuentan con un temario "completamente organizado" y asesoramiento personalizado en función de sus baremos y circunstancias personales. "Ese trato humano y familiarizado es otro de los motivos por el que nos eligen", afirma orgulloso el responsable de la Academia.

Examen con 210 preguntas

El examen MIR consta de 210 preguntas y dura cuatro horas y media. Durante ese tiempo, los aspirantes a las plazas deben responder a cuestiones clínicas, marcar los errores planteados e interpretar imágenes o pruebas de laboratorio. "Es un amplio abanico de toda la medicina y puede caer cualquier cosa", explica el director de la Academia MIR Asturias.

Especialidades

Las especialidades con mayor demanda son, por este orden, Dermatología, Cirugía Plástica y Cardiología. El Ministerio de Sanidad ha aumentado el número de plazas para Atención Primaria aunque "apenas un 3 por ciento de nuestros alumnos" la tienen entre sus favoritas, aclara García Guerrero.

Alba Martínez no la descarta porque le parece "precioso" ser médico de familia y tener más trato con los pacientes. A ella no le importaría llevar la bata blanca en un centro de salud porque "es la base para que un hospital funcione". Sin saber todavía hacia dónde dirigirá su futuro, esta joven ovetense reclama que "se cuide más la Atención Primaria porque las plazas se quedan sin cubrir porque no se cuida".