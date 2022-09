Los grupos de la oposición tachan de "triunfalista" y "autocomplaciente" el discurso del presidente Barbón

Triunfalismo, autocomplacencia, mentiras: son los calificativos más escuchados en los grupos de la oposición al discurso del presidente del Principado, Adrián Barbón, en la primera jornada del debate de Orientación Política.

La portavoz del PP, Teresa Mallada, dice que "hemos asistido al debate sobre el estado de empatía de Barbón", "está alejado de los problemas de la calle". La portavoz de los populares señala que esperaba salir de este debate con soluciones a los problemas de los ciudadanos, y "no he escuchado ninguna solución". Añade Mallada que "solucionar los problemas de los asturianos no es citar los problemas, tienen que ir acompañados de propuestas, además de pedir perdón". La líder popular tiene claro que es muy difícil creer que se van a cumplir las promesas del presidente si las anteriores, y durante tres años, no se han cumplido. "Estando cerca la elecciones, Barbón traslada que hay que seguir avanzando", finalizaba Mallada.

Contundente también ha sido el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares. "Un discurso que nos deja preocupados", afirma, porque "no es serio que a pocos meses de las elecciones se hable de poner en marcha una agenda para el cambio". "No hay logros, añade Pumares, más allá de una sensación de triunfalismo y de autocomplacencia". Sigue Pumares para señalar que "cualquiera que haya seguido el discurso, pensará que Barbón no vive esta realidad".

De mentiroso le ha tachado el portavoz de Vox, Ignacio Blanco. "Vive en una arcadia feliz, y se ha mencionado más a sí mismo y a su Gobierno que a los asturianos, con lo que la culpa de los problemas es siempre de terceros, pero los logros, son propios". Dice Blanco que "es como un niño que estudia y suspende y le echa la culpa a los demás".

La portavoz de Ciudadanos. Susana Fernández, durante su valoración posterior señalaba que "aplaudimos que abra la puerta a ciertas reducciones fiscales, pero lo que se ha planteado no es suficiente". Añade también que hace un discurso autocomplaciente con las mismas recetas de hace 40 años.

Desde la izquierda, el portavoz de Podemos, Rafael Palacios, señalaba que "más bien parecía un acto de la FSA, y bastante plano". Coincide con Blanco en que parece que los aciertos son suyos y los fracasos son colectivos, según se desprende de las palabras del presidente asturiano.