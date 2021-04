En torno a medio centenar de vehículos con ganaderos a bordo y llegados desde distintas partes de Asturias confluían en Oviedo a media mañana para traer sus reivindicaciones por al gestión que la ministra Ribera está llevando a cabo del lobo, incluyéndola en el listado de especies protegidas, con la consiguiente prohibición de darles caza, y el daño que eso conlleva para los ganaderos, que día tras día ven como los lobos diezman sus manadas de ovejas y de vacas. La caravana recorrió el centro de Oviedo, rodeando el Campo San Francisco para terminar el aparcamiento del estadio Carlos Tartiere.





Llegado desde Cangas del Narcea, Javier dice que los lobos no nos están dejando nada y además no no están valorando como se debiera las reses que nos matan. A medida que avanza en sus declaraciones, Javier se va encendiendo; pero no solo los lobos, los jabalíes, los osos, los topillos y no nos hacen caso desde la administración, es una vergüenza lo que están haciendo con los paisanos y con los ganaderos, y luego dicen que defienden a la zona rural, una mierda defienden, esto es la ruina. Desde Belmonte llega Ramón Marcelino; esto no se puede tolerar porque aquí cada pocos días sino es un daño del jabalí, es del lobo y sino del oso, todos en contra de los ganaderos, y luego no nos valoran los daños ni a medio precio siquiera, cuando pagan por un potro muerto 165 euros, cuando yo el año pasado ya los pagué a 600 euros más IVA. Del pueblo de Santiago de la Sierra, también en Cangas del Narcea, llega Daniel, nos cuenta que a un vecino el año pasado y en plena luz del día los lobos le mataron ocho ovejas y los terneros que a veces los tienes por el verano los tienes fuera con el ganado y demás, pues en cuanto tengan hambre, te los ventilan.