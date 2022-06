De Lorenzo: "no debemos de olvidar que Gabino Díaz Merchán fue un hombre bueno"

Cerca de cumplir 80 años, soplará las velas el próximo 14 de frebrero, con paso lento pero firme, llegaba a la Catedral de Oviedo quien fuera alcalde de Oviedo durante más de 20 años. Gabino de Lorenzo fue alcalde entre 1991 y 2012, durante 21 años. Durante once años coincidió con D. Gabino Díaz Merchán como arzobispo de la Archidiócesis de Oviedo. Ambos compartieron muchos avatares que marcaron la actualidad en aquellos años de la vida ovetense. Sin duda, uno de los más recordados, también por el ex alcalde, es el encierro durante casi un año de los trabajadores de Duro Felguera en la torre de la Catedral, entre diciembre de 1996 y noviembre de 1997.

Gabino de Lorenzo no ha querido falta en el funeral por Díaz Merchán. Fue bajo el mandato de Gabino de Lorenzo cuando la Corporación municipal le nombró Hijo Adoptivo de Oviedo y le otorgó la Medalla de Oro de la ciudad. A las puertas de la Catedral, De Lorenzo se detenía unos minutos para atender a la Cadena COPE: "para mí fundamentalmente ha sido una buenísima persona, y eso no lo debemos de olvidar nunca". "Luego, por sus méritos profesionales fue nombrado Hijo Adoptivo de Oviedo, y recibió la Medalla de Oro de la ciudad, creo que todos los ovetenses le debemos mucho", asevera el ex alcalde.

Una vez en la Catedral, De Lorenzo saludaba al actual alcalde, Alfredo Canteli, así como al primer teniente de alcalde, Ignacio Cuesta, al segundo teniente de alcalde, Mario Arias, y a demás miembros de la Corporación municipal, entre los que se encontraba el ex alcalde socialista, Wenceslao López, además de los concejales socialistas Ana Rivas y Fidel Rodríguez. Entre los presentes también estaba la concejal de Vox, Cristina Coto. Gabino de Lorenzo se sentaba en la cuarta fila de bancos en el interior del templo, al lado del concejal de Servicios, Gerardo Antuña.