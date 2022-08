Las trabajadoras de la ayuda a domicilio van a la huelga indefinida

En torno a unas 250 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio protagonizaban este martes una ruidosa protesta a las puertas de la Junta General del Principado en la calle Fruela de Oviedo y que posteriormente extendieron a las puertas de la Consejería de Derechos Sociales para exigir mejoras en su convenio colectivo. Es el primer día de huelga para unas 3.500 trabajadoras en Asturias de este colectivo pertenecientes al sector público y advierten de que si no se mejoran sus condiciones salariales y laborales extenderán este primer día de huelga de manera indefinida.

Aseguran que la administración les ofrece un 1,5% de subida salarial para este año y el que viene, algo que consideran a todas luces insuficiente porque la mayoría son mileuristas y además con la subida en los precios del carburante, a muchas no les compensan los largos desplazamientos para acudir a su trabajo porque gran parte de ese salario se lo lleva la carretera, por no hablar de la situación inflaccionista que estamos viviendo, con lo que el sueldo real casi nunca supera los 800 euros mensuales. Piden también regular las horas semanales de trabajo, actualmente están trabajando 38 ahoras con el desgaste psíquico y físico que eso supone, con lo que quieren rebajar esas horas a 35 semanales. Piden al Principado y a los ayuntamientos que no permanezcan impasibles frente a la reclamación de un "empleo digno, estable y de calidad". En definitiva, aseguran estar "ahogadas" en los psicológico y en lo económico". El convenio colectivo de este sector finalizó en diciembre de 2020 y desde entonces la negociación quedó prácticamente paralizada, más allá de estos avances que consideran insuficientes. La finalidad de estas trabajadoras es prestar apoyo personal, doméstico, psicosocial, educativo y técnico, orientado a facilitar a los beneficiarios una autonomía suficiente en su día a día.