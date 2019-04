La Justicia tumba el cambio de cuatro calles de Oviedo por la Memoria Histórica

El auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo ha anulado el acuerdo municipal por el que se cambiaban los nombres de las calles Fernández Ladreda (actualmente, Joaquín Costa), General Yagüe (Juan Benito Argüelles), Marcos Peña Royo (Lola Mateos) y Yela Utrilla (Arquitectos Galán), en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, según ha informado la entidad Hermandad de Defensores de Oviedo.

El auto, según han señalado en nota de prensa, reconoce que dicha Ley no afecta a esas calles, que no hay ningún interés general en el acuerdo municipal, "y que se efectuó con la única finalidad de no cumplir la sentencia que ya anulaba otro acuerdo anterior del Ayuntamiento".

Por ello, la Hermandad exigirá al Ayuntamiento la inmediata restitución de los "nombres históricos" de dichas calles, "ejerciendo todas las acciones civiles o penales que procedan, en caso de una nueva negativa municipal a ejecutar las resoluciones judiciales".

Esta entidad, un vecino de Oviedo y el Partido Popular habían solicitado anular el cambio de éstas y otras 17 calles de la ciudad, cuya modificación sí ha recibido el visto bueno de la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo.

La Hermandad ha afirmado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha quedado "una vez más en entredicho, porque el Juzgado vuelve a anular de plano otro acuerdo municipal, en esta ocasión del cambio de nombres de cuatro calles, adoptado al margen de la legalidad".