Los jóvenes asturianos y las redes sociales: ¿Cómo utilizan Instagram?

El teléfono móvil supone casi una extensión del brazo de los jóvenes. Es habitual verles a todas horas tecleando. Y en redes sociales. Según un estudio de la Universidad de Oviedo, el 90,3% de los adolescentes asturianos utiliza Instagram. Ese estudio ahonda más y también llega a cómo utilizan los jóvenes esa red social y las diferencias, que son significativas, por sexos. Soraya Calvo, profesora del Departamento de Ciencias de la Educación ha conseguido publicar ese estudio en la Revista Latina de Comunicación Social y lo desgrana en COPE Asturias: “Los 'influencers' utilizan una estrategia y los jóvenes la copian”.

Dentro de la red social Instagram y de ese 90% de jóvenes que la utilizan, el 74,9% apuesta por las 'stories'. Esas publicaciones que no quedan guardadas en el perfil y que solo se pueden ver durante 24 horas. La explicación la ofrece Soraya Calvo: “No parece que los utilicen de una manera muy consciente. No consideran que reciban más 'feeedback' positivo, más me gusta o comentarios. No perciben que les sirva para ganar popularidad o viralidad. Sí que parece que es un aprendizaje social. Los referentes que tienen y los 'influencers' utilizan esa estrategia y la copian. Pasó con los clásicos morritos de 'selfie'. Venían de 'influencers' como Paris Hilton”.

¿Qué publican?

Unas publicaciones que vienen marcadas por fotos propias y por el uso de filtros, ya que más de la mitad los utiliza: “Prioritariamente publican contenido informal, fotografías que se les ve a ellos y también muy prioritariamente contenido modificado por filtros. No que cambien exponencialmente la expresión de la cara, pero sí el uso de pequeños retoques, diferentes luces, colores... o filtros de broma. Los filtros son una prioridad”.

Instagram, la red social preferida

Las chicas, con más actividad en Instagram

Si se estudia por sexos, el estudio saca a la luz diferencias: “Las chicas publican más contenido. Sobre todo las historias de 24 horas. El clásico no es un tipo de cotidiano para los adolescentes. Ellas tienden a subir más 'stories' y a utilizar más filtros. No hay diferencias muy significativas, pero la tendencia sí las pone a ellas como más activas en redes sociales”. El estudio se ha realizado con la colaboración de 825 personas, todos ellos estudiantes de ESO.