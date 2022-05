Javier Brea: "La ocurrencia fue meter al lobo en el listado de especies protegidas"

El lobo sigue siendo un problema en Asturias y su gestión continúa rodeada de una intensa polémica, avivada en los últimos días por la propuesta lanzada por el PP asturiano: capturar a los lobos vivos y trasladarlos fuera de Asturias.

Para hablar de la situación del lobo y aclarar los objetivos de su propuesta, este miércoles ha estado en COPE Asturias el portavoz de ganadería del PP asturiano, Javier Brea Pastor.

Frente a quienes, como el gobierno asturiano, califican la propuesta de "ocurrencia", Brea responde con rotundidad. "La ocurrencia fue incluir a lobo en el LESPRE, el Listado de Especies de Especial Protección", recalca, "si ustedes han tenido esta ocurrencia y estamos sufriendo las consecuencias, hagan lo que quieran, pero sáquenme los lobos. Cojan los lobos, llévenselos a otra comunidad o llévenselos a su casa, pero sáquenlos del entorno donde están causando unos daños insostenibles."

Brea aclara que la propuesta de llevar los lobos a otras comunidades sólo pretendía ser una "llamada de atención". "Yo no tengo ningún interés en que Murcia tenga lobos", asegura, "lo que sí tengo interés es en que me quiten los lobos que me sobran". Brea destaca que "los ganaderos no soportan esta carga de lobos", por lo que lo que pretendía era decir al gobierno "hagan algo, el problema lo han creado ustedes, no nosotros".

Con la inclusión del lobo en el LESPRE, su caza ha quedado prohibida con lo que ya no se realizan ni los controles de la especie contemplados en el Plan de Gestión del Lobo. Las quejas y denuncias por los ataques a ganado en toda la geografía asturiana son continuas, mientras el Principado tarda meses en pagar las indemnizaciones por daños.