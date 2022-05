Isabel Viña toma posesión como nueva defensora de la Universidad de Oviedo

Ser una referencia "cercana, proactiva y un cauce de solución" ante los problemas y conflictos que puedan presentarse. Este es el objetivo de Isabel Viña, nueva defensora universitaria que esta mañana ha tomado posesión oficial de su cargo en el Paraninfo del Edificio Histórico en un acto institucional presidido por el rector Ignacio Villaverde.

La nueva defensora, que lleva ya tres semanas en el ejercicio de sus funciones, ha señalado que su pretensión es “trabajar por el respeto de los derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria” y poder aportar su dedicación y trabajo “para dar un paso más en el camino de hacer de la nuestra una institución más inclusiva”.

Viña, que ha sido alumna, vicerrectora y representante sindical de la Universidad de Oviedo, entre otras responsabilidades, ha destacado que su intención es ejercer una gestión más proactiva y, dirigiéndose al público, ha afirmado: “Algunos de vosotros estaréis pensando algo parecido a qué ganas de meterse en jaleos. Tal vez no os falte razón, pero es que yo soy de esas personas que necesitan meterse en jaleos, estar activa para sentirme viva y, por lo tanto, contenta”.

“Quiero escuchar, pero quiero que me escuchen; en definitiva, quiero que me reconozcan como una ayuda, no como alguien que puede reñir o penalizar”, ha enfatizado. La defensora ha aclarado que, entre las atribuciones de su cargo, está escuchar, aconsejar, mediar, pero no hacer imposibles. “No tengo una varita mágica ni soy San Antonio”, ha bromeado.

Isabel Viña, que ha tenido emotivas palabras de agradecimiento hacia su familia y hacia las personas que le han ayudado para llegar a la defensoría, ha recordado que ayer mismo, cuando pensaba en qué palabras emplear en su toma de posesión, le vino a su mente el primer día que ingresó en la Universidad de Oviedo como alumna. “Apareció aquel sentimiento mezcla de ilusión y miedo cuando subía las escaleras para comenzar mi primer curso de Ingeniería de Minas”.

Sobre el polémico traslado de la Escuela de Minas a Mieres, Viña no se pronuncia. "Sale fuera de mis atribuciones", se justificaba al ser preguntada por COPE. "Una cosa es lo que yo pueda pensar como ingeniero de minas, y otra lo que pienso como defensora universitaria" aseguraba, por lo que "prefiero no valorar".

La defensora, que terminará su mandato coincidiendo con la edad de jubilación, ha añadido que, “en ese mismo instante, me di cuenta de que, de alguna manera, había cerrado el círculo. Volvía a estar en el mismo lugar y me sentía con la misma ilusión, aunque esta vez sin miedos, sin dudas sobre mi capacidad para llevar a cabo esta nueva tarea”, ha añadido.

Por su parte, el rector Ignacio Villaverde, que se ha referido al origen latino de la palabra universidad, universitas, ha destacado que los más importante que tiene la institución son las personas que la conforman. “Protegerlas, defenderlas, darles amparo, atender sus expectativas y reclamaciones, garantizar sus derechos es un deben ineludible”, ha comentado para enmarcar la labor de la defensoría.

De su nueva titular, ha indicado el rector que “dará lo mejor de sí misma para desempeñar este cargo con éxito. Asistirá a todas aquellas personas que le pidan amparo, trabajará para lograr la igualdad, estudiará sus reclamaciones y no se rendirá nunca. Estoy seguro de ello porque la conozco bien. Sé de su tenacidad, de su pundonor, de su profesionalidad, de su simpatía y también de su rigor y seriedad.

Para el rector, velar por la dignidad de los miembros de la comunidad universitaria es la tarea radical de la defensoría. “La misión de la defensora se me antoja titánica: preservar la dignidad de todos los miembros de la comunidad universitaria buscando y asegurando el mutuo respecto sin necesidad de acudir a sanciones y castigos”.

Villaverde, que también ha tenido un cariñoso recuerdo hacia la otra candidata, Carolina Martínez, ha recordado las palabras de la profesora Isabel Carrera en la presentación de la candidatura de Isabel Viña a la defensoría. Decía la profesora Carrera de la ahora defensora: “Isabel es una persona cercana, empática, con un agudo sentido de la justicia y un largo historial de éxito en relaciones personales, negociaciones y mediaciones. Sabe preguntar y escuchar, espera para juzgar desde la información y el discernimiento”.