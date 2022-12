Las instituciones de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para poner un precio a la huella de dióxido de carbono (CO2) de las importaciones de hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad o hidrógeno con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones entre las empresas europeas y las de terceros países.



Los Estados miembros y el Parlamento Europeo pactaron la creación un "mecanismo de ajuste de carbono en frontera", que forma parte del paquete "Fit for 55" presentado por la Comisión Europea en julio de 2021 para conseguir que el bloque reduzca un 55 % sus emisiones de gases de efecto invernadero al final de esta década.



La medida busca que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.



Este mecanismo es "una parte clave" de la acción climática de la UE, "garantizará un tratamiento equilibrado" de la importaciones de los productos seleccionados y "está diseñado para alentar a nuestros socios en el mundo a unirse a los esfuerzos climáticos" de los Veintisiete, destacó el ministro de Industria y Comercio de Chequia, Jozef Síkela, cuyo país ostenta la presidencia del Consejo de la UE este semestre.



En particular, este gravamen se aplicará a partir de el 1 de octubre de 2023 -pero con un período transitorio donde las obligaciones del importador se limitarán a proporcionar datos sobre sus emisiones- a las importaciones de sectores como la siderurgia, la producción de cemento o fertilizantes, el sector del aluminio y la generación de electricidad, como propuso la Comisión.



Y se extenderá al hidrógeno, las emisiones indirectas en determinadas condiciones, determinados precursores, así como algunos productos intermedios, como tornillos y pernos y artículos similares de hierro o acero, como pidió el Parlamento.



Este acuerdo parcial depende ahora de que se alcance otro acuerdo sobre la reforma del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE.



BARBÓN CELEBRA EL ACUERDO

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha celebrado la decisión de la UE. "Por fin. Tres años y medio después de que Asturias lo reivindicara y a su vez España lo planteara ante la Unión Europea, se consigue algo que es justo y beneficia a la industria asturiana", ha expuesto Barbón a través de uno de sus perfiles en las redes sociales tras conocer la decisión adoptada.