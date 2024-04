Ignacio Villaverde, reelegido rector de la Universidad de Oviedo

El catedrático de Derecho Constitucional, Ignacio Villaverde, ha sido reelegido este jueves como rector de la Universidad de Oviedo por el 61,7% de los votos ponderados, frente al 38,3% obtenido por el catedrático Juan Manuel Cueva Lovelle.

La participación alcanzó el 19,4% de los cerca de 23.300 electores, una cifra ligeramente inferior a la registrada en 2021, cuando los comicios se celebraron de forma telemática.

"Hoy hemos vuelto a recibir el mandato de esa comunidad universitaria, de la universidad asturiana, para seguir adelante con nuestra idea y nuestro concepto de Universidad de Oviedo, con nuestro programa. Para que nuestra querida Universidad sea mejor y vaya más lejos. No vamos a defraudaros", destacaba Villaverde en su primera intervención tras ser reelegido.

Ignacio Villaverde tras el escrutinioUniversidad de Oviedo





"Nos queda mucho trabajo por hacer, pero no tengáis dudas con nuestro compromiso y nuestro espíritu de servicio. Hemos venido a hacer, no a estar. A servir, y así lo haremos los próximos seis años", señalaba el nuevo rector, antes de agradecer "al equipo de gobierno y al equipo de campaña, a los apoderados, interventores, a todos los que creísteis en mí y no dudasteis en seguirme en este viaje. Agradeceros vuestra dedicación y trabajo, vuestra confianza y vuestra lealtad. He contraído con vosotros una deuda que sé que nunca podré pagar".

Saludo entre los dos candidatos, Ignacio Villaverde y Juan Manuel Cueva LovelleUniversidad de Oviedo

La Junta Electoral Central realizará este viernes la proclamación provisional de Ignacio Villaverde como nuevo rector, y el próximo 3 de mayo se procederá a la proclamación definitiva. Una vez superados todos los trámites, el nuevo rector tomará posesión de su cargo, previsiblemente a mediados de mayo.

Ignacio Villaverde obtuvo 2.333 votos --frente a los 1.768 votos de Juan Manuel Cueva Lovelle - y fue el candidato más votado en todos los colectivos.

Por sectores, la mayor participación se situó en el colectivo de profesores doctores con vinculación permanente, con un 81,6% (1074 votantes); seguido por el Personal Técnico de Gestión, de Administración y Servicios (PTGAS), con un 73,97% (787 votos); el resto del personal docente e investigador registró un 43,9% de participación (575 votos); y finalmente el colectivo de estudiantes, con un 10,92% de participación (2.137sufragios).

En total, se han emitido 4.569 votos sobre un censo de 23.266. El campus que más acudió a las urnas fue Oviedo Centro-Humanidades, con un 27,24%; seguido de Mieres, con un 26,66% de votantes; El Cristo B, 19,72%; Campus de los Catalanes, con un 19,68%; Campus de Gijón, con un 18,57%; El Cristo A, con un 15,26%; y Gijón- Laboral, con un 11,82%.