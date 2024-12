La Iglesia de Asturias se reorganiza con un nuevo mapa diocesano para optimizar sus recursos

El 10 de diciembre de 2024 ha abierto una nueva etapa en la Diócesis de Oviedo. La festividad de su patrona, Santa Eulalia de Mérida, marca el punto de partida para implantar las Unidades Pastorales en las que ha venido trabajando durante dos décadas. El Decreto del nuevo mapa diocesano ha quedado firmado por el Arzobispo, Monseñor Jesús Sanz Montes, durante la eucaristía celebrada en la Catedral de Oviedo.

Las 934 parroquias distribuidas por toda la Diócesis quedan reagrupadas en 128 Unidades Pastorales. “Siguen existiendo como tal, pero con más conexión, coordinación y de forma más eficaz”, ha explicado en COPE Monseñor Sanz Montes, que también ha aclarado que “no se trata de gestionar penuria ante la escasez de sacerdotes, sino de distribuir de manera sinodal a los sacerdotes, religioso y fieles”.

Arzobispado Oviedo Nuevo mapa diocesano

La Diócesis de Oviedo ha trabajado durante dos décadas en esta reorganización. El referente está en 2004, cuando surgió el Decreto de las Unidades Pastorales de Acción Pastoral, en el que salían un total de 105, para el ámbito rural. Ahora, surgen todas las unidades de toda la diócesis de Asturias.

Monseñor Jesús Sanz Montes ha explicado que “curas, frailes, monjas y laicos están llamados a formar parte activa de la Iglesia del Señor”. La nueva redistribución tiende a “coordinar y compartir los retos y posibilidades que tenemos ahora planteados”.

ASÍ QUEDA EL NUEVO MAPA

El nuevo mapa diocesano pasa a tener 128 Unidades Pastorales (UP) con la siguiente distribución:

En la Vicaría de Gijón-Oriente y concretamente en el Arciprestazgo de Llanes, quedarían 5 UP. En el Arciprestazgo de Villaviciosa, 6 UP. En el de Covadonga, 5 y en el Arciprestazgo de Gijón, 14 UP y 4 grupos de parroquias asociadas. De esa manera, en esa Vicaría habría 34 UP y cuatro uniones de parroquias asociadas.

En la Vicaría de Oviedo-Centro, en el Arciprestago de El Fresno quedarían 9 UP; en el del Nalón 4; en el de El Caudal 11; en el Arcipestazgo de Siero 8 y en el de Oviedo quedarían 17 UP y 3 grupos de parroquias asociadas, con lo que la Vicaría de Oviedo-Centro tendría 57 UP y 3 grupos de parroquias asociadas.

Finalmente, la Vicaría de Avilés-Occidente donde en el Arciprestazgo de El Acebo, quedarían 3 UP, en Avilés 20 y en Villaoril 14, con lo cual en esta Vicaría estaría compuesta por 37 UP.