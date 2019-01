"¿Hay que limpiar las orillas de los ríos como campos de golf?"

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha desvinculado este lunes las tareas de limpieza de los ríos de los desbordamientos que causaron las inundaciones de la semana pasada. Losa ha criticado la tentación de algunos alcaldes “de convertirse en ingenieros” por sus críticas al estado y el mantenimiento de los cauces y ha defendido el trabajo de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). “¿Qué limpieza hay que hacer de los ríos? ¿Hay que convertir las riberas en campos de golf? Hay que permitir el bosque de ribera. La gente cree que las orillas no están cuidadas si hay árboles, cuando es eso lo que permite luego parar el agua”, ha dicho sobre la calzada de la variante de Avilés, donde ha asistido al cambio de la señalización que marca la entrada en vigor de los nuevos límites reducidos de velocidad.

Losa asegura que las causas de las avenidas y de los destrozos causados en toda la región (con especial incidencia en los concejos de Parres, Pravia, Laviana y Mieres) están relacionados con la intensidad de la lluvia registrada sen Asturias, el corto recorrido hasta el mar de los ríos de la comunidad autónomas y los efectos del deshielo y las mareas vivas. “Lo fundamental no es el estado de los ríos, porque se habían hecho muchas limpiezas y los árboles paran los caudales de los ríos”, ha afirmado. LA CHC también descarta que el vaciado de los embalses motivara las inundaciones. “Las presas no estaban llenas porque estaban por debajo del nivel, porque en los últimos meses hubo sequía. Se soltaron cantidades de agua que no fueron causantes de la crecida".

Las palabras de la delegada, sin embargo, no han convencido a nadie en el arco político asturiano. Incluso el PSOE, por boca de su secretario general, Adrián Barbón, ha criticado la gestión de la Confederación y ha pedido al Gobierno central que tome las medidas necesarias para evitar que, en futuros episodios de fuertes lluvias, vuelva a ocurrir lo mismo, con pérdida de vidas y cuantiosos daños materiales. Barbón, en rueda de prensa, ha incidido en la necesidad de que Asturias esté preparada para este tipo de situaciones ante un "cambio climático evidente". En 2010, ha recordado, ya hubo una "llamada de atención" tras la que la CHC debería haber tomado medidas. Barbón ha anunciado que pedirá al presidente del organismo, Manuel Gutiérrez, que se reúna con los alcaldes de los municipios más afectados por el temporal.

Mientras tanto, la oposición ha cargado en bloque contra las decisiones del Principado y el Gobierno de España. Ciudadanos ha anunciado que presentará una iniciativa en el Congreso de los Diputados para forzar a la Confederación a actuar en la limpieza de los cauces. “Cada año tenemos una inundación, y eso es intolerable”, ha dicho su portavoz en la Junta General del Principado, Nicanor García. Podemos comparte ese calificativo y ha señalado que no cabe “la defensa corporativa de las instituciones” cuando fallan. Su portavoz parlamentario, Enrique López, ha criticado que la CHC no hiciera caso de las quejas de los vecinos de Blimea que llevan años denunciando la existencia de una losa de hormigón que desvía la corriente hacia la ladera que sustenta la calzada del corredor del Nalón. Ese tramo de la AS-17 amenaza ahora con derrumbarse. Será necesaria la construcción de una escollera y la Consejería de Infraestructuras ha cortado al tráfico un de los carriles de la vía.