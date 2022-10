Hablan los asturianos en listas de espera sanitarias: "Esto es una vergüenza"

Más de 100.000 personas en Asturias esperan por una primera consulta con el especialista. 24.000 aguardan una intervención quirúrgica. 48.000 están aguardando por una prueba diagnóstica. Una de esas personas es Félix González, vecino de Gijón de 66 años. Tiene una lesión en la rodilla y lleva seis meses esperando por una resonancia magnética. Su mujer, Ángeles Ferreiro, espera por una cita para neurología para dentro de un año.

Félix González, paciente del Hospital de Cabueñes, ha denunciado su caso en COPE. Con problemas en la rodilla, aguarda que avance su tratamiento: "Me han sacado líquido. Estoy esperando una resonancia desde marzo. Fui a atención al paciente y me dijeron que estaban dando las de febrero. No sé cómo va el funcionamiento de las resonancias, pero esto es un desastre. El consejero dice mentiras. No ha hecho nada".

El caso de su mujer, Ángeles Ferreiro, todavía es más grave, expresa González: "Mi esposa tiene un problema neurológico. Fue al médico de cabecera y después de hacer unas pruebas la mandaron al neurólogo. Le han dado para dentro de un año. Para el 19 de octubre del año que viene. La primera cita para el neurólogo. Si tiene algo, acabará en una caja de pino o en un centro psiquiátrico. Es vergonzoso. No hay quien controle la Sanidad".

Y es que Pablo Fernández, consejero de Sanidad, hizo referencia ayer a las listas de espera: "Nuestra previsión es que a partir del 20 de noviembre, que será cuando se publiquen los indicadores de listas de espera del mes de octubre veamos una mejoría y a partir de ahí será una mejoría continua. ¿Vamos a seguir necesitando el plan de choque? Por supuesto". También anunció el consejero la intención y los contactos con la Universidad de Oviedo para el aumento de plazas en los grados de Ciencias de la Salud y Enfermería.