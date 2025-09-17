Alfredo Canteli celebra un San Mateo "a reventar de gente" y asegura que "tienen dudas los de siempre"

Las fiestas ovetenses de San Mateo se acercan a su ecuador. Ya superado el primer fin de semana de celebración en la capital asturiana, su alcalde, Alfredo Canteli, ha hecho balance. Ha hablado en COPE sobre ese arranque: "Oviedo está abarrotado de gente. El sábado era impresionante. Siempre pongo de ejemplo la calle Preciados, en Madrid. Yo creo que en la calle Uría había más gente".

Desde el pregón del embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez, miles de ovetenses y asturianos han disfrutado de la oferta de San Mateo. Muchos se han juntado en las 37 casetas hosteleras, repartidas entre Porlier, la Catedral y el Paseo del Bombé. Un modelo defendido por Canteli, que ha asegurado que "el balance -de las fiestas- lo marca la participación".

canteli responde a los críticos

Como cada año, hay voces críticas que no comparten ese modelo de fiestas que plantea el Ayuntamiento de Oviedo. El alcalde ha reconocido que le molestan, aunque asegura que "cuando ves de dónde vienen y cómo vienen, molestan menos".

Canteli prefiere quedarse con los comentarios que recibe de la mayoría: "El cambio de fiestas ayudó al 90% de los ovetenses, y hay gente que se siente perjudicada. Pero, cuando te felicitan por la calle porque las fiestas funcionan bien, creo que hay que asumir que es un acierto cómo lo estamos haciendo".

COPE Asturias Alfredo Canteli, en en su visita al mercado de San Mateo

mercadillo de la corredoria

Este martes, el alcalde de Oviedo ha visitado el mercado de San Mateo, que, ubicado en el San Francisco, se ha convertido uno de los puntos fuertes de las fiestas. "En uno de los puestos me han dicho que Oviedo es una ciudad que se está molestando por defender la artesanía", ha explicado tras la visita. Una defensa que el Ayuntamiento va a mostrar también con la apertura del mercadillo de La Corredoria.

El alcalde ha avanzado en COPE que el mercado empezará a funcionar "muy pronto". Si todo va según lo previsto, lo hará antes de que termine septiembre. "Son estands para todos aquellos que estén dados de alta en la agraria, sin que les cobremos nada. Eso es apostar y apoyar a la zona rural", ha asegurado Alfredo Canteli, que ha hecho un llamamiento: "Animo a los productores a que se sumen. Espero que sea un éxito y un mercadillo de otro nivel".