El Gobierno de Barbón tarda más de tres años en valorar la discapacidad: “Es desesperante”

Están hartos de esperar. El Gobierno del Principado, presidido por el socialista Adrián Barbón, tarda más de tres años en valorar el grado de discapacidad de quiénes la sufren. La mayor demora la acumula el Centro de Valoraciones de Avilés donde hay personas que llevan 40 meses aguardando su turno. En el caso de Oviedo, la espera alcanza los dos años. El Principado tiene un tercer centro con equipos para hacer valoraciones en Gijón donde la demora es de año y medio. Actualmente hay más de 10.000 personas que aguardar para conseguir el certificado que acredite su grado de dependencia. Sin ese documento no pueden acceder a las ayudas que les corresponden. “Es desesperante”, asegura Mónica Oviedo, presidenta en Asturias de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Para denunciar la lista de espera de las valoraciones, personas con discapacidad han formado una cadena huma este martes en Avilés, junto al centro que más demoras acumula, para denunciar las “intolerables esperas”. COCEMFE reclama, además, un nuevo baremo de discapacidad para que no queden fueran de las ayudas personas que tienen enfermedades o brotes que ahora no están recogidas.

A estas complicaciones hay que sumar los impagos y retrasos que se están produciendo en los centros que trabajan con personas con discapacidad que no acaban de recibir el dinero que les debe el Principado y que está recogido en los convenios que tienen firmados. La consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, asegura que se debe a un “cúmulo de dificultades administrativas” y ha asegurado que "no puede haber ninguna duda de que el Gobierno va hacer frente a esos pagos con diligencia porque no hay excusas para hacer frente a este compromiso".

“La discapacidad no es una prioridad para el Gobierno de Barbón”, asegura Mónica Oviedo que reconoce que la interlocución con el Principado “no es muy buena”.