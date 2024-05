La sequía quintuplica el coste del agua de riego en Castellón

Llevan años sufriendo competencia desleal de productos de fuera de la Unión Europea que entran con plagas o enfermedades, bajo costes en la venta pero elevados gastos cada año, prohibición de utilización de productos y ahora, a los agricultores, la sequía les condiciona todavía más. Ante las bajas reservas hídricas en los pantanos, los pozos de sequía abastecen los huertos y plantaciones pero tiene un coste mucho mayor que repercute negativamente en los agricultores y ganaderos, en el caso de que echen mano de cubas de agua estos últimos.

Se calcula que el gasto por ejemplo para una comunidad de regantes como la de San Rafael del Río quintuplica el de riego del agua que debería llegar del pantano de Ulldecona, según explica en COPE el presidente de esta entidad, Pedro Cuartilla. "El agua cuesta cinco veces más que cuando la teníamos o la tengamos, esperemos del embalse".

En estas circunstancias, las personas del campo ven reducidos más sus márgenes ya muy estrechos y "no hay opción" a otra alternativa. "No interesa pero no hay opción. Hay ya unas plantaciones hechas que se tienen que mantener, porque sería una ruina total".

Unión Europea

Pantanos como el de Onda, María Cristina o Ulldecona solo mantienen caudal ecológico y sus reservas son nulas, con lo que de estos embalses no puede salir agua. Los agricultores lamentan que la Unión Europea no permita hacer uso de la poca agua que queda en ellos.





"El caudal ecológico que nos impone Europa, pensando que el río Cenia es un río del Pirineo, que lleva agua todo el año. Es un río mediterráneo que baja agua cuando hay lluvias muy importante, que no es el caso y ellos insisten en que el nivel ecológico está por encima de la agricultura y del consumo humano. Es algo que no llegamos a entender", asegura el presidente de la comunidad de regantes de San Rafael del Río.

Malas perspectivas

Las comarcas del interior se encuentran en una situación dramática por la sequía- AVA-ASAJA constata que los cultivos de almendras y olivos están sufriendo problemas de producción a causa de la falta de lluvias. Siguen así los pasos de los cereales de secano, los cuales apenas han germinado y muchos de sus campos no se van ni siquiera a recolectar en el Alto Palancia. Las restricciones de riego que se están implantando en la Comunitat Valenciana amenazan con reducir la cosecha igualmente en las parcelas de regadío.

Toca mirar al cielo y salvo tormentas puntuales, difícilmente se esperan lluvias que alivien un poco esta extrema sequía. No se ve por en el horizonte un episodio de precipitaciones que ayude a afrontar el verano y la resignación se adueña a la espera de más restricciones en los próximos meses y para esperar que las lluvias puedan llegar en otoño.

"Las previsiones no son nada halagüeñas. A medio plazo solo se ven tormentas y eso no soluciona nada" y reconoce que "el agricultor está concienciado" de la situación que se está atravesando y de la necesidad de ahorrar agua, "en perjuicio de los que puede ser la temporada que viene, pero lo principal es salvar las plantaciones".