Estos han sido los momentos más curiosos de la entrega de los Premios Princesa de Asturias

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias ha vuelto a dejar, en 2023, momentos de mucha emoción, como los himnos de España y Asturias interpretados por la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo para abrir y cerrar la gala, o mensajes de la Casa Real con un calado trasfondo institucional: la llamada a la unidad del Rey o el sentido del "deber" de la princesa Leonor. También deja instantes curiosos como los protagonizados por la madre de la reina Letizia o el hermano de Meryl Streep.

Ajuste de tiempo en la ceremonia

A pesar del ajustado cronograma que elabora la Fundación Princesa de Asturias en torno a la ceremonia de entrega, desde la salida de los premiados del hotel de la Reconquista hasta el final de la gala, los discursos de los premiados y, sobre todo, los aplausos del público, suelen retrasar los tiempos. Este año, sin embargo, la ceremonia terminó antes de las ocho de la tarde, con 'solo' quince minutos de retraso.

'Selfie' de Paloma Rocasolano, la madre de la Reina

Cuando todos los focos apuntaban a la alfombra azul en el exterior del Campoamor, con la llegada de los premiados, la madre de la reina Letizia, Paloma Rocasolano, aprovechaba en el interior del teatro para sacarse una foto con la diputada del PP y expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, se fotografía junto a la diputada del PP, Ana Pastor.EFE/ Ballesteros





La grabación 'casera' del hermano de Meryl Streep

Cuando a una persona le conceden un premio y pronuncia un discurso, es habitual que sus familiares, que siguen el reconocimiento, saquen su teléfono móvil y graben el momento. No es tan común, sin embargo, es que el familiar sea el hermano de Meryl Streep y quiera guardar en su smartphone una imagen que se está retransmitiendo por televisión.

El hermano de Meryl Streep grabando el discurso de la Premio Princesa de Asturias de las Artes con su smartphone.FPA





El susto de Meryl al llegar al atril

No podía ser de otro modo, la gran estrella de esta edición de los Premios Princesa, Meryl Streep, ha protagonizado más de un momento curioso. Curioso, a posteriori. Gracioso, en el instante en el que sucedía, para el resto. Para ella, sin embargo, fue muy embarazoso. Llegó al atril y no encontró el discurso que había escrito. ¡"Oh, oh"!, dijo la actriz estadounidense, antes de que una azafata le entregase el texto. Entonces, resopló.

Audio Foto: EFE/Ballesteros





Emmanuel Carrère vuelve al Campoamor

El escritor francés Emmanuel Carrère ha recogido, este viernes, el Premio Princesa de Ciencias Sociales que el jurado ha concedido, este 2023, a la historiadora Hélène Carrère d'Encausse, su madre. ha acudido en su nombre tras el fallecimiento, en agosto, de la que fuera diputada del parlamento europeo. No es la primera vez, sin embargo, que Emmanuel recoge el diploma de manos de la princesa Leonor: en 2021, él fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Nuccio Ordine, presente en la ceremonia

Además de Carrère d'Encausse, otro galardonado en esta edición, Nuccio Ordine -en Humanidades-, falleció antes de poder recoger su reconocimiento en Oviedo. Era, además, uno de los llamados a pronunciar un discurso. A su fallecimiento, dejó escrito un boceto de las palabras que iba a pronunciar. El público que ha presenciado la gala ha recibido una copia de las notas que tenía preparadas, en las que hacía una la defensa de la utopía, de la educación pública y de unas escuelas y universidades capaces de formar "ciudadanos heréticos, capaces de pensar por sí mismos y de rebelarse contra el egoísmo rampante, el racismo y el antisemitismo".