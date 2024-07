Estas son las titulaciones de la Universidad de Oviedo que garantizan un empleo en un año

Tres de cada cuatro graduados en la Universidad de Oviedo encuentran trabajo en el primer año tras finalizar sus estudios. Son datos del primer informe 'Inserción laboral de las personas tituladas en la Universidad de Oviedo', elaborado con datos obtenidos a partir de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo con titulados en el curso académico 2021-2022. Según el estudio, el 74,2% de los graduados y el 77% de los titulados en máster están trabajando un año después de finalizar sus estudios.

El informe se centra en los 2.417 estudiantes de grado y 918 de máster titulados en el curso 21-22 y ha tomado como referencia el año 2023, lo que implica que el tiempo de búsqueda de empleo desde el fin del grado o del máster es de, aproximadamente, 12 meses.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha trasladado su satisfacción por los resultados, aunque es cauteloso: "Los datos son muy buenos, confirman los resultados que teníamos; con una tendencia buena, pero todavía tenemos que esperar un poquito" para lanzar las campanas al vuelo.

Villaverde ha destacado, además, que el informe está basado en datos de la Seguridad Social y no son fruto de encuestas, por lo que "ofrecen una buena fotografía de cómo está la empleabilidad en la Universidad de Oviedo". Por otra parte, advierte el rector de que el estudio tiene dos limitaciones: las personas que trabajan en el extranjero y no aparecen en los registros del SEPE y las personas que prolongan sus estudios en una universidad que no es la ovetense.

Las titulaciones con más empleabilidad

Los datos de inserción laboral son muy similares entre hombres y mujeres. Y dos programas de grado alcanzan el pleno empleo si se analizan los 12 meses posteriores a la obtención del título. Se trata del grado en Ingeniería Eléctrica y el doble grado en Ingeniería Civil de los Recursos Mineros y Energéticos. Además, si se tienen en cuenta solo los itinerarios bilingües, tanto Comercio y Marketing, como Ingeniería Informática alcanza el 100% de inserción den el primer año.

Fachada del edificio histórico de la Universidad de Oviedo.Universidad de Oviedo



Además, otros tres títulos superan el 95% de inserción: Enfermería en Gijón (98%), Ingeniería Informática del Software (97%) y Fisioterapia (95%). La empleabilidad en Medicina es del 94%.

Emprendimiento

El estudio ofrece, además, datos interesantes sobre emprendimiento. El 4,3% de las personas graduadas en el curso 21-22 trabaja por cuenta propia. Destacan los egresados de Odontología: un 44,4% emprendieron en el primer año tras concluir sus estudios.

Presentación del primer informe 'Inserción laboral de las personas tituladas en la Universidad de Oviedo'.Universidad de Oviedo



Además, 14 de los 59 programas de máster que ofertó la Universidad de Oviedo en el curso 2021-2022 lograron, también, el pleno empleo en un año. Son Ingeniería Informática, Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocios, Ingeniería Química, Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos, Ingeniería de Automatización e Informática Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones, Economía: instrumentos de Análisis Económicos, Administración y Dirección de Empresas, Erasmus Mundus de Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos, Sistemas de la Información y Análisis Contables, Dirección de Proyectos, Geotecnología y Desarrollo de Proyectos SIG, Ingeniería Web y Enseñanza Integrada de Lengua Inglesa y Contenidos: Educación Infantil y Primaria.