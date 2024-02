Estas son las recomendaciones para una buena salud bucodental: "Tiene repercusión en general"

COPE Asturias inicia su espacio semanal 'Salud al Día', con el que pretende acercar a los oyentes las claves para mantener una buena salud. Arrancamos con el odontólogo Luis Castellanos Jal, que tiene su clínica en la avenida de Fernández Balsera, 5, en Avilés.

La salud bucodental no es una cuestión menor, ya que "tiene repercusión en la salud general", explica el doctor. "La salud está llena de bacterias, si estamos controlados y tenemos una buena higiene, mantenemos el equilibrio; si no hacemos las cosas bien, nos relajamos y no nos cuidamos como debemos, se provoca un desequilibrio que hace que las bacterias vayan a otras partes del cuerpo", ahonda.

Esto genera enfermedades cardiovasculares, neumonías o, incluso, puede afectar al embarazo y al parto: "Una periodontitis, que es una enfermedad bucodental, puede causar un nacimiento prematuro o que el niño tenga bajo peso al nacer", explica Luis Castellanos.

Patologías de base que repercuten en la salud bucodental

También puede suceder lo contrario: que una dolencia general repercuta en la salud bucodental: "La diabetes es un problema, porque al reducir la resistencia del cuerpo a las infecciones, se pueden producir patologías en las encías", relata este odontólogo en COPE. Hay otras enfermedades, como el VIH, que "ocasiona lesiones llamativas en las mucosas" o la osteoporosis, que "afecta al hueso mandibular", explica.

La salud bucodental también se puede ver afectada por los medicamentos: "Hay gente que llega y nos dice que tiene la boca seca, que segrega poca saliva", cuenta el doctor Castellanos, y esto se debe a fármacos descongestionantes, analgésicos, diuréticos, antidepresivos o antihistamínicos.

Pautas para tener una buena salud bucodental

"Aunque nos lo han dicho muchas veces", debemos cepillarnos los dientes al menos dos veces al día durante dos minutos, "y hacerlo bien", puntualiza el odontólogo. Por eso, advierte de que "el dentista debe enseñar a cepillar bien los dientes a los pacientes".

Suma, además, como recomendaciones usar una pasta dental con flúor y cambiar el cepillo cada tres meses. También acostumbrarse a usar hilo dental todos los días, mantener una dieta saludable, con limitación de alimentos y bebidas con alto contenido en azúcar y acudir a revisión con el dentista, al menos, una vez al año.