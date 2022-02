Empresas y autónomos asturianos no tendrán que devolver las deducciones por las ayudas Covid

Las deducciones que el gobierno asturiano aprobó el año pasado para que las ayudas concedidas a las empresas y autónomos más afectados por la pandemia no tributaran en el IRPF, no tendrán que ser devueltas. La sentencia que las anulaba no tiene efectos retroactivos.

La portavoz del ejecutivo, Melania Álvarez, confirmaba este viernes que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha comunicado al Gobierno de Asturias la sentencia por la que se declararon inconstitucionales las deducciones asociadas a las ayudas covid autonómicas recogidas en los presupuestos generales del Principado del año pasado.

Tras un primer análisis, de la orientación del fallo se desprende que aquellos contribuyentes que ya se beneficiaron de la deducción no se verán afectados por la nulidad; es decir, que la sentencia no tiene carácter retroactivo.

A pesar del sentido de la sentencia, que el Ejecutivo autonómico acata, el Principado mantiene que la medida se puso en marcha con la finalidad de favorecer al contribuyente, de manera excepcional y vinculada a la pandemia.