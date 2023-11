El drama de la 'fiebre de las vacas' en Asturias: "Cada día hay más casos, sólo tengo cadáveres"

"La situación es caótica, no hay ganadería que no tenga algo". Así resume el presidente de Asturias Ganadera, Alfonso Artidiello, el avance de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en el medio rural asturiano. La Consejería de Medio Rural tiene confirmados 87 casos pero está a la espera del resultado de más de doscientas muestras remitidas a los laboratorios. Los veterinarios no dan abasto y les resulta "muy difícil" evaluar el alcance que de la llamada 'fiebre de las vacas' y las consecuencias económicas que puede tener.

María Teresa Sánchez se muestra desolada ante el avance de la enfermedad en la explotación ganadera que su hija tiene en San Roque del Acebal, en el concejo de Llanes. Tiene seis vacas muertas, una veintena afectadas y "cada día salen más".

Algo similar le ocurre a Francisco Pérez, ganadero de Piloña que ya ha visto morir a una de sus reses y tiene otras siete en tratamiento. "Son casi cadáveres, están muy mal", según ha explicado en los micrófonos de COPE.

El daño económico que está sufriendo el medio rural es muy grande. Desinfectar dos veces al mes una explotación con cincuenta animales les cuesta en torno a 200 euros; tratar la enfermedad unos 80 y retirar los cadáveres, si no tienen seguro, eleva la factura unos 400 euros más, según ha detallado el diputado del Partido Popular, Luis Venta, que ha defendido la iniciativa que el parlamento asturiano ha aprobado este miércoles por unanimidad y que exige al Gobierno de Asturias que apruebe "de inmediato" ayudas directas a los ganaderos afectados por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica.

Ayudas económicas

La proposición no de ley, cuyo debate ha seguido en directo un grupo de ganaderos, reclama subvenciones directas por la muerte de animales y a las explotaciones afectadas así como indemnizaciones por los gastos veterinarios, toma de muestras y envío de las mismas a un laboratorio de referencia.



También pide indemnizar el coste de la desinfección de vehículos en centros autorizados hasta que la incidencia sea "mínima" y aumentar la intensidad de ayuda hasta el máximo permitido para la contratación del seguro de retirada y destrucción de cadáveres o reducir el coste del servicio al ganadero mediante la compensación a Proygrasa.

El Gobierno de Asturias vincula las ayudas a la aprobación de los presupuestos regionales de 2024 mientras el PP reclama un crédito extraordinario para poder abonar el dinero de inmediato a los afectados, tal y como han hecho comunidades como Castilla y León o Cantabria.

Vacunas

Para los ganaderos afectados las ayudas económicas "son importantes" pero consideran que lo fundamental, en estos momentos, es poder desarrollar una vacuna que permita controlar la enfermedad. En el mismo sentido, el diputado Luis Venta, veterinario de profesión, afirma que "entre ayudas y vacuna, es más importante la vacuna" por lo que reclama al Gobierno de España que "dé el paso" para que pueda llegar "cuanto antes".