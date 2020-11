Dos pueblos asturianos, entre los tres más bonitos de la costa española

La costa española tiene pueblos maravillosos, sin duda. Elegir los más bonitos no es taréa fácil. Tras preguntar a más de 100.00 viajeros, Lonely Planet ha hecho su 'ránking' y hay dos pueblos de Asturias que ocupan el segundo y el tercer puesto de la lista de 'favoritos'. El más votado ha sido Cadaqués (Girona) que ha rivalizado con Cudillero seguido por Lastres. Si todavía no conoces estas dos localidades asturianas, no sabes lo que te estás perdiendo. Si ya has tenido la suerte de hacer parada en estas dos villas marineras del Principado podrás rememorar que méritos no les faltan.

Cudillero, recóndita y pixueta

Cudillero, capital del concejo del mismo nombre, es tan diferente a cualquier otra villa marinera que ronde tu imaginación, que hasta tiene su propia y personal lengua: el pixueto, que se exhibe cada año de manera multitudinaria en el pregón de L'Amuravela, pieza que narra en clave de humor e ironía lo acontecido a lo largo del año. L'Amuravela, que se celebra cada 29 de junio coincidiendo con la festividad de San Pedro, es uno de los grandes acontecimientos de este pueblo singular en el más amplio sentido del término.

Pues singular es también la configuración física de Cudillero, escondido desde la mar y desde la tierra, y descolgado en humildes casas de mil colores, que dan forma a su conocido y fotografiado anfiteatro.

Cudillero rezuma mar y pesca por los cuatro costados, y aún conserva tradiciones tan singulares como la del curadillo, manjar único, inventado por los marineros pixuetos en épocas pasadas, cuando dejaban deshidratarse pequeños escualos durante meses a la puerta de sus casas. Era la fórmula frigorífica de entonces y fue todo un avance para la supervivencia, además de seña de identidad de las casas de los pescadores.

Por su peculiar orografía, Cudillero tiene vistas espectaculares desde el faro o la atalaya. Además impresiona su entrada por El Pito, con la sucesión de casas indianas que hay en la zona, además del Palacio Selgas, un espléndido conjunto del siglo XIX conocido como el "Versalles asturiano".

Barrios de pescadores, viento y mar, buenas vistas, cocina marinera, ambiente todo el año e inspiración literaria y artística.

No pierdas la oportunidad de recorrer el puerto que encandiló a Hollywood con la oscarizada película ‘Volver a empezar', y también aprovecha para acercarte al faro y a la capilla del Humilladero, su encantadora joya gótica. Podrás apreciar los contrastes entre la parte alta del pueblo, más dedicada a la agricultura, y la baja, centrada en la pesca y el turismo. Y por supuesto, tienes que disfrutar con sus sabores, principalmente un delicioso pescado, en las terrazas del puerto.

Lastres, de lo más guapo de España

Encajonado entre el mar y la montaña, enseguida comprenderás por qué Llastres, en el concejo de Colunga, es considerado uno de los pueblos más bonitos de España, distinción que ostenta oficialmente y que es completamente merecida. Además este pueblo marinero antaño dedicado a la pesca de ballenas y fortín ante posibles invasiones por la costa, fue distinguido como Pueblo Ejemplar de Asturias, galardón que la Fundación Princesa de Asturias le otorgó en 2010. Precisamente entonces la Fundación destacó su peculiar adaptación al terreno y el espíritu de superación de sus habitantes.

Así que este enclave en la costa oriental de Asturias es famoso por su incansable actividad pesquera durante siglos, por su excelente gastronomía de la mar, y por su singular belleza. En el puerto disfrutarás de los pescadores faenando y de la subasta de los pescados y mariscos que podrás degustar en sus restaurantes y sidrerías. Además desde el Mirador de San Roque, en la parte alta, tendrás una inmejorable vista panorámica del pueblo, sus playas, la Sierra del Sueve y los Picos de Europa. Precisamente desde este lugar entenderás por qué Llastres es uno de los lugares más fotografiados y filmados de toda Asturias, y es que el encanto de Llastres y su atmósfera de tranquilidad cantábrica es absolutamente cautivadora.

Más de una película y serie de televisión se ha rodado en Llastres, adquiriendo especial notoriedad la televisiva "Doctor Mateo", hasta el punto de que hay una ruta turística que recorre los lugares más emblemáticos de esta popular serie.

Llastres tiene un espectacular casco antiguo, de calles empedradas, de palacios y casas blasonadas que se entremezclan con las sencillas viviendas de pescadores, y todas tienen un denominador común: la brisa marina que las acaricia constantemente y las espléndidas panorámicas al Cantábrico y al Monte Sueve. Muchos son los lugares con encanto: el barrio de los Balleneros, la capilla del Buen Suceso, la Torre del Reloj y la Iglesia de Santa María de Sábada.

Por si fuera poco, Llastres no solo tiene puerto sino preciosas playas, siendo un escenario ideal para los deportes náuticos, y para disfrutar de alicientes culturales como el Museo del Jurásico, que se encuentra en sus inmediaciones, o de las huellas de dinosaurios, que hallarás en su costa.

Fuente: www.turismoasturias.es