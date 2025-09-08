DIRECTO | Sigue la Misa del Día de Asturias, desde la Basílica de Covadonga
TRECE y cope.es retransmiten, en directo, desde el Real Sitio, la celebración religiosa del 8 de septiembre, presidida por el Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes
Asturias - Publicado el
1 min lectura
El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, preside la celebración religiosa con motivo del Día de Asturias, con una Misa, a las 12:00 horas de este lunes, 8 de septiembre, en honor a la Santina, que puedes ver, en directo, desde el Real Sitio, en TRECE y en cope.es.
Temas relacionados
“Queridos niños, hay que estudiar y esforzarse. Hoy tenéis el mejor ejemplo de lo que significa el éxito como consecuencia del trabajo y disciplina. Se llama Alcaraz”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h