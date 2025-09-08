DIRECTO | Sigue la Misa del Día de Asturias, desde la Basílica de Covadonga

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, preside la celebración religiosa con motivo del Día de Asturias, con una Misa, a las 12:00 horas de este lunes, 8 de septiembre, en honor a la Santina, que puedes ver, en directo, desde el Real Sitio, en TRECE y en cope.es.

Alamy Stock Photo Basílica de Covadonga