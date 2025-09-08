COPE
Podcasts
Asturias
Asturias

DIRECTO | Sigue la Misa del Día de Asturias, desde la Basílica de Covadonga

TRECE y cope.es retransmiten, en directo, desde el Real Sitio, la celebración religiosa del 8 de septiembre, presidida por el Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes

Marcos Martín

Asturias - Publicado el

1 min lectura

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, preside la celebración religiosa con motivo del Día de Asturias, con una Misa, a las 12:00 horas de este lunes, 8 de septiembre, en honor a la Santina, que puedes ver, en directo, desde el Real Sitio, en TRECE y en cope.es

Basílica de Santa María de la Real en Covadonga entre el bosque

Alamy Stock Photo

Basílica de Covadonga

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 8 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking