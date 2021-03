Denuncian a la dueña de dos perros peligrosos que atacaron y mataron a otro en Gijón

La Policía Local de Gijón/Xixón ha denunciado este jueves a la propietaria de dos perros potencialmente peligrosos que atacaron y mataron a otro can que iba paseando con una mujer. El suceso tuvo lugar a las 13.10 horas en la calle Novorossiysk. La dueña de los animales agresores, de raza American Bully, intentó ausentarse del lugar y fue un ciudadano quien la retuvo. A su llegada, los agentes procedieron a su identificación y a denunciarla por no ejercer control suficiente sobre los perros, por no llevarlos con bozal y por no presentar la documentación de los mismos. Además, atendieron a la señora del perro fallecido y le ayudaron con los trámites para su recogida.