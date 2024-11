La delegada del Gobierno en Asturias, sobre la reparación tras el argayo en el Huerna: "No les puedo decir de cuánto tiempo estamos hablando"

Una decena de camiones y cuatro grandes palas de Aucalsa han comenzado a trabajar, a primera hora de la tarde de este domingo, en el punto donde un desprendimiento de tierra ha cortado la autopista del Huerna (AP-66), que comunica Asturias y León.

El director general de la empresa conesionaria de la autopista, Eduardo Arrojo asegura que "tenemos un interés extraordinario en abrir cuanto antes y no vamos a escatimar ningún esfuerzo". Sin embargo, advierte de que hay "una limitación geológica" que marcará el ritmo de los trabajos".

Delegación del Gobierno en Asturias La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra (centro), acompañada de la jefa provincial de Tráfico, el director general de Aucalsa (a su derecha), y la Guardia Civil

Y es que "lo primero" en los trabajos de rehabilitación será "la seguridad de los hombres y mujeres que van a trabajar en el desprendimiento". Lo ha dicho la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que ha visitado la autopista este domingo: "Lo más importante, antes de iniciar las labores de desescombro, es saber cuál es el estado de la ladera".

Apertura de la calzada en sentido León

Por ello, Lastra advierte de que "no les puedo decir todavía de cuánto tiempo estamos hablando; aunque sí que será cuanto antes, en cuanto se pueda". El director general de Aucalsa sí ha afinado un poco más los plazos, aunque sin concretar por completo: "Creo que en días tenemos que resolver el problema", ha defendido Eduardo Arrojo, que ve "razonable" reabrir en el puente de diciembre para el que, según ha dicho, "queda mucho tiempo".

Y, una vez comprobado que la ladera está estabilizada, ¿cómo será la reapertura? "Primero -ha explicado Lastra- se abrirá una vía de servicio para que gran maquinaria pueda acceder a trabajar". Después, se habilitará la calzada que va en dirección a León, que ha resultado menos afectada: "Pondremos un by-pass, y habrá doble circulación y un carril en cada sentido, para poder reestablecer la circulación lo antes posible", añade Arrojo.

Delegación del Gobierno en Asturias Equipos de emergencia en la autopista del Huerna, tras el desprendimiento de una ladera

"Lo que nos retrasa en las labores es la prudencia", sostiene el director general de Aucalsa, que asegura que "trabajaremos entre 30 y 40 personas día y noche; y si hacen falta más, más", ha zanjado.

"Creemos que no hay nadie enterrado en el desprendimiento"

La delegada, por otra parte, ha destacado que, "la buena noticia" es que "creemos que no hay nadie, que no hay ningún vehículo enterrado en el desprendimiento". Lastra ha hecho estas declaraciones tras la supervisión de "Bomberos de Asturias, con equipos caninos, drones y cámaras térmicas, y los grupos de rescate de la Guardia Civil" en la zona; aunque lo ha dicho "con cierta prevención hasta que no levantemos todo".