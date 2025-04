Siro López denuncia el gesto de Carlo Ancelotti con un jugador del Real Madrid: "Que lo haga con Vinicius también"

La victoria del Real Madrid ante el Getafe (0-1), con una brillante actuación de Arda Güler, ha dejado una resaca inesperada en el terreno mediático. Más allá de los tres puntos que permiten al conjunto blanco seguir a la caza del FC Barcelona en LaLiga EA Sports, la polémica ha surgido en torno a unas palabras de Carlo Ancelotti que no han pasado desapercibidas en El Partidazo de COPE. El técnico italiano, en rueda de prensa, criticó duramente a Endrick por su decisión en una jugada clave del partido, y su comentario ha sido calificado de "cobarde" por Siro López.

Siro López acusa a Ancelotti

Durante la tertulia del programa, Siro López lamentó que Ancelotti haya sido tan severo con el joven brasileño, al que retiró del campo tras desaprovechar un mano a mano con el portero rival: “Me parece de una injusticia. Me parece de una cobardía”, dijo. “Hemos hecho poco hincapié en lo de Ancelotti con Endrick. Ha mirado para otro lado con otros jugadores. Lo ha hecho también con Arda Güler. Es muy fácil ser valiente con el débil”.

El periodista puso el foco en la gestión de vestuario del técnico madridista y reclamó coherencia: “Que lo haga con Vinicius también, cuando no se comporta como debe”. Para López, el problema no está en corregir, sino en hacerlo selectivamente: “Eso que han contado que era un gran gestor de vestuario...”.

En la rueda de prensa, Ancelotti justificó su decisión: “Endrick es joven y tiene que aprender. El ‘coup de théâtre’ en el fútbol no existe. Tiene que chutar lo más fuerte posible y no hacer lo que hizo”. Pero esas palabras no han sentado igual a todos. Para algunos, como Siro, esa reprensión pública choca con el silencio del entrenador en ocasiones similares cuando jugadores más consolidados han tenido actitudes reprochables.

Paco y Cañizares defienden al técnico

En contraste, Paco González salió al paso de las críticas defendiendo la postura del entrenador: “Endrick está en la edad de recibir un capón por parte de alguien que es un maestro del fútbol”. En su opinión, la corrección pública no solo es legítima, sino incluso pedagógica para un jugador que aún está en formación.

EFE El delantero brasileño del Real Madrid, Endrick (i), intenta controlar el balón ante el defensa paraguayo del Getafe, Omar Alderete, durante el encuentro correspondiente a la jornada 33 de Laliga EA Sports que disputan hoy miércoles Getafe y Real Madrid en el Coliseum de la localidad madrileña

Santi Cañizares también quiso aportar su experiencia: “No existe una plantilla donde el entrenador trate a todos igual. Eso no pasa en el fútbol. En los juzgados puedes buscar igualdad, pero en un vestuario no”. Argumentó que la autoridad de Ancelotti está avalada por su trayectoria y por el respeto que le muestran sus jugadores.

Además, Manolo Lama recordó que Güler, otro de los jóvenes a los que Siro consideraba maltratados, celebró su gol acercándose al técnico: “Ha metido el gol y se ha ido a celebrarlo con él”.

EFE El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que Getafe CF y Real Madrid disputan hoy miércoles en el Coliseum de Getafe

La realidad es que la gestión de los jóvenes talentos en el Real Madrid está bajo lupa. Mientras Güler brilla y Courtois salva al equipo en los momentos decisivos, el club se prepara para una semana clave con la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. Ancelotti, siempre cuestionado por su conservadurismo táctico, vuelve a estar en el centro del debate no por sus decisiones en el campo, sino por su forma de tratar a los suyos.

¿Está siendo Ancelotti justo en su trato con los jóvenes del vestuario? ¿Debe aplicar el mismo criterio con todos? El debate está servido.