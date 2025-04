La historia detrás de los cánticos de 'Ceballos muérete' en Getafe: Todo arrancó el 15 de mayo de 2016

Dani Ceballos fue recibido con cánticos de "Ceballos muérete" por parte del Coliseum cuando en el minuto 78 del Getafe-Real Madrid saltó al césped en sustitución de Arda Güler. Los gritos se escucharon claramente tanto en el estadio como en la retransmisión a través de DAZN y obligaron a Sánchez Martínez a parar el partido después de la denuncia de Tchouaméni y Asencio.

El colegiado activó el protocolo y acudió a la banda para hablar con el delegado. Se pidió por megafonía y a través del marcador que cesasen los cánticos y estos no volvieron a producirse, pero el daño ya estaba hecho. En ese momento, a través de las redes sociales y en el propio estadio surgió una pregunta: ¿por qué esos insultos a Ceballos?

DAZN Sánchez Martínez explica a Bordalás y Ancelotti el motivo del parón del partido.

Para responder hay que remontarse al 15 de mayo de 2016. Ese día se enfrentaban en el Benito Villamarín el Betis y el Getafe en un encuentro que los azulones perdieron y que supuso su descenso a Segunda División. Durante el mismo Dani Ceballos espetó a Juan Cala una rotunda frase que la afición azulona no ha olvidado: "A ver si os pudrís en Segunda y desaparecéis".

Juan Merino, entonces técnico verdiblanco, reprendió a su futbolista tras el partido: "Soy muy claro. Cuando ganas y ellos están con uno menos, hay maneras y maneras. Y Dani tiene que aprender que hay que respetar al contrario. Eso ha hecho que se molestara Cala. Hay que competir con respeto, Dani tiene que mejorar en diferentes cosas, para que vaya siendo mejor profesional y mejor persona". Parecía que todo había quedado en el olvido, pero no fue así. Los seguidores del Getafe, muy dolidos, quisieron recordar a Ceballos sus palabras de aquella tarde en el Villamarín.

La defensa de borja mayoral

Tras el partido de este miércoles en DAZN se le preguntó a Borja Mayoral, delantero del Getafe, sobre los gritos que había recibido su compañero de profesión y este fue muy claro: "No es plato de buen gusto para ningún jugador. Hay que eliminarlo y ojalá no pase nunca más". Unas sinceras palabras que, por cierto, no han sentado bien en muchos aficionados del club madrileño que le reprochan en redes sociales al futbolista que no haya dado la cara por una hinchada a la que defiende sobre el césped y que tanto sufrió aquel 15 de mayo de 2016 en el que se inició su animadversión hacia Dani Ceballos.